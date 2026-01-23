Nowy serial Marvela z pierwszymi recenzjami. To druga najwyżej oceniana produkcja z uniwersum na Disney+

Już w przyszłym tygodniu na Disney+ zadebiutuje nowy serial Marvel Studios. Wonder Man został zapowiedziany jeszcze w 2021 roku, ale przez liczne zmiany w samym studiu, projekt został odłożony na jakiś czas na półkę. Najwyraźniej brak pośpiechu przy realizacji tego projektu okazało się strzałem w dziesiątkę i Wonder Man doczekał się pierwszych recenzji, które są niezwykle optymistyczne.

Wonder Man – fantastyczne oceny nowego serialu Marvela

W serwisie Rotten Tomatoes serial może pochwalić się 96% pozytywnych ocen z 24 recenzji. Nawet takie seriale, jak WandaVision, Loki oraz Hawkeye miały tylko 92%. Najlepiej ocenionym przez krytyków serialem z MCU jest Ms. Marvel z 98%. Również na Metacritic znajdziemy średnią notę wynoszącą 76/100 z 11 recenzji.