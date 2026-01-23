Nowy serial Marvela z pierwszymi recenzjami. To druga najwyżej oceniana produkcja z uniwersum na Disney+

Już w przyszłym tygodniu na Disney+ zadebiutuje nowy serial Marvel Studios. Wonder Man został zapowiedziany jeszcze w 2021 roku, ale przez liczne zmiany w samym studiu, projekt został odłożony na jakiś czas na półkę. Najwyraźniej brak pośpiechu przy realizacji tego projektu okazało się strzałem w dziesiątkę i Wonder Man doczekał się pierwszych recenzji, które są niezwykle optymistyczne.
Wonder Man – fantastyczne oceny nowego serialu Marvela
W serwisie Rotten Tomatoes serial może pochwalić się 96% pozytywnych ocen z 24 recenzji. Nawet takie seriale, jak WandaVision, Loki oraz Hawkeye miały tylko 92%. Najlepiej ocenionym przez krytyków serialem z MCU jest Ms. Marvel z 98%. Również na Metacritic znajdziemy średnią notę wynoszącą 76/100 z 11 recenzji.
W pozytywnych opiniach recenzenci chwalą emocjonalny ciężar historii, który wykracza poza superbohaterskie realia. Niektórzy zachwyceni są rolą Yahyi Abdula-Mateena II, jako nowego bohatera. Inni wskazują na przyziemność całej opowieści, w której tym razem nie mamy ratowania świata. Poniżej przeczytacie wybrane opinie.
Niezależnie od tego, czy jesteś zatwardziałym fanem MCU, czy nigdy w życiu nie obejrzałeś filmu o superbohaterach, Wonder Man to jedno z tych rzadkich doświadczeń, które trafiają do obu grup. Co więcej, serial ten stanowi naprawdę fenomenalny start dla ambitnej oferty Marvela zaplanowanej na 2026 rok - Collider.
Bez wątpienia spotka się on z falą oburzenia ze strony tak zwanych „hardkorowych fanów”, traktujących komiksy jak święte księgi, ale jednocześnie z pewnością przemówi do każdego, kto jest gotów podążyć za innowacyjną i odważną eksploracją mniej znanej postaci w ramach MCU - Screen Rant.
Znakomity aktorski duet Yahyi Abdul-Mateena II i Bena Kingsleya sprawia, że jest to jeden z najlepszych seriali w MCU do tej pory - Empire.
Produkcja bardzo szybko znajduje udaną równowagę między metahumorem a stonowanym dramatem postaci. I choć samo to niekoniecznie wystarcza, by w pełni uzasadnić istnienie miniserialu, finałowe momenty odcinka potrafią zarysować szerszą perspektywę i rozwiać część obaw - IGN.
Nawet gdy serial jeszcze próbuje odnaleźć własny rytm, bohaterowie i aktorskie kreacje od razu przyciągają uwagę - Looper.
Jako studium postaci Wonder Man jest nietypowo cichy i skupiony jak na standardy MCU. Niestety wciąż zmaga się z typowym problemem marvelowskich miniseriali: krótki sezon półgodzinnych odcinków (zwłaszcza udostępnionych wszystkie naraz, jak tutaj) sprawia, że całość bardziej przypomina dziwnie zmontowany film niż pełnoprawny serial telewizyjny - TheWrap.
To świeże podejście, które miało przyciągać uwagę — ale efekt jest jak źle odegrany casting: odważny ruch na sali prób, który przed kamerą wypada jak potknięcie, pełne niepewności zamiast przekonania, które faktycznie daje główną rolę - The Playlist.
W tytułowego bohatera wcielił się Yahya Abdul-Mateen II, znany chociażby z dwóch części Aquamana. W obsadzie znalazł się również Demetrius Grosse jako Eric Williams, czyli Grim Reaper, brat głównego bohatera. Powróci także Sir Ben Kingsley, ponownie wcielając się w Trevora Slattery’ego, znanego z wcześniejszych filmów Marvela. Wśród nowych twarzy pojawi się Byron Bowers w jeszcze nieujawnionej roli. Plotki sugerują także gościnne występu Eda Harrisa, Boba Odenkirka i Courtney Cox, choć oficjalnie potwierdzono jedynie udział Harrisa, który sportretuje Neala Saroyana, agenta Simona.
Reżyserią kilku odcinków zajęła się Stella Meghie, znana z filmu The Photograph. Destin Daniel Cretton, który wyreżyseruje także Spider-Mana 4, odpowiada za dwa pierwsze odcinki i jest jednym z twórców scenariusza.
Premiera Wonder Man została zaplanowana na 27 stycznia w Ameryce oraz 28 stycznia w Polsce. Serial będzie można oglądać na Disney+.
