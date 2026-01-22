Nowy serial science fiction zadebiutował na Disney+. Zaskakujące oceny w pierwszych recenzjach

Na Rotten Tomatoes serial ma aż 69% pozytywnych ocen z 29 recenzji. Z kolei na Metacritic średnia nota to 65/100 z 26 recenzji. Krytycy chwalą wizualny rozmach, kampową estetykę i zaangażowanie aktorów, jednocześnie zwracając uwagę na fabularny chaos i nadmiar pomysłów. Pojawiają się też zarzuty, że serial stawia styl ponad treścią i zbyt często wybiera szok zamiast pogłębionej refleksji. Poniżej przeczytacie wybrane opinie.
To może być kompletnie szalone, ale nowy serial Ryana Murphy’ego z pogranicza body horroru jest uzależniający. The Beauty może zaczynać się chaotycznie, lecz z czasem, na wzór swojej treści, rozkwita i w pełni obejmuje widowiskowy spektakl, którym w istocie jest – ScreenRant.
W skrócie The Beauty to powrót do binge’owalnej formy Murphy’ego oraz tematyczny powrót do jednych z jego najlepszych prac, takich jak Nip Tuck – The Guardian.
The Beauty to frenetyczna przejażdżka, która z pewnością momentami oczaruje widzów, a w innych chwilach sprawi, że będą błagać, by z niej wysiąść – Variety.
The Beauty jest skupione, makabryczne i wystarczająco zabawne, by utrzymać tempo. Wszystko to jest wręcz cudowne, biorąc pod uwagę ostatnie dokonania Ryana Murphy’ego – Decider.
Biorąc pod uwagę, że serial kończy się brutalnym cliffhangerem, istnieje nadzieja na drugi sezon, który odniesie sukces tylko wtedy, gdy mocniej postawi na narrację. Mimo nadmiaru pomysłów w stylu wszystkiego naraz, seans nadal oferuje sporo atrakcji, w tym pięknie groteskowe przykłady body horroru, osobliwe wątki fabularne oraz nieoczywiste kreacje aktorskie – Collider.
The Beauty jest mniej subtelne niż leczenie kanałowe bez znieczulenia, ale na szczęście sprawia znacznie więcej frajdy. O ile dasz radę to znieść – TV Insider.
Jest tu zdecydowanie za dużo odcinków, kolejna współczesna choroba, ale jedno trzeba przyznać, to nie jest nudne – The Times.
Mimo że serial rezygnuje z jakichkolwiek pozorów bycia traktowanym poważnie, w jedenastu powtarzalnych odcinkach niewiele jest treści, którymi można się delektować – IndieWire.
W serialu The Beauty mroczne oblicze świata wielkiej mody zmuszony wychodzi na jaw, gdy supermodelki giną w tajemniczych i makabrycznych okolicznościach. Agenci FBI, Cooper Madsen (Evan Peters) i Jordan Bennett (Rebecca Hall), ruszają do Paryża, by odkryć prawdę o tajemniczych przyczynach zgonów. Podczas śledztwa natrafiają na ślad wirusa przenoszonego drogą płciową, który przemienia zwykłych ludzi w uosobienie fizycznej perfekcji. Piękno, które ze sobą niesie, ma jednak równie przerażające konsekwencje. Odkrywając kolejne tajemnice, agenci narażają się właścicielowi Korporacji (Ashton Kutcher) - enigmatycznemu potentatowi technologicznemu, który stoi za opracowaniem cudownego leku o nazwie „The Beauty”. Agenci rozpoczynają wyścig z czasem i przemierzają Paryż, Wenecję, Rzym i Nowy Jork, by powstrzymać zagrożenie, które może odmienić przyszłość ludzkości.
W rolach głównych występują: Evan Peters, Anthony Ramos, Jeremy Pope, Ashton Kutcher oraz Rebecca Hall. Na ekranie gościnnie pojawili się: Amelia Gray Hamlin, Ari Graynor, Bella Hadid, Ben Platt, Billy Eichner, Isabella Rossellini, Jessica Alexander, Julie Halston, Lux Pascal, Meghan Trainor, Nicola Peltz Beckham, Peter Gallagher i Vincent D’Onofrio.