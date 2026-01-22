Nowy serial science fiction zadebiutował na Disney+. Zaskakujące oceny w pierwszych recenzjach

Nowy serial science fiction z elementami horroru właśnie zadebiutował na Disney+ z pierwszymi trzema odcinkami i już na starcie przyciągnął uwagę krytyków. The Beauty to najnowsza produkcja Ryana Murphy’ego, o którym w ubiegłym roku stało się głośno za sprawą serialu Wszystko dozwolone. Produkcja, która zadebiutowała w listopadzie 2025 roku, zebrała niesamowicie krytyczne oceny i przez pewien czas na Rotten Tomatoes widniało okrągłe zero pozytywnych recenzji. Po The Beauty ciężko było więc mieć jakieś większe oczekiwania. Jednak serial został doceniony przez większość krytyków.

The Beauty zbiera zaskakująco pozytywne recenzje

Na Rotten Tomatoes serial ma aż 69% pozytywnych ocen z 29 recenzji. Z kolei na Metacritic średnia nota to 65/100 z 26 recenzji. Krytycy chwalą wizualny rozmach, kampową estetykę i zaangażowanie aktorów, jednocześnie zwracając uwagę na fabularny chaos i nadmiar pomysłów. Pojawiają się też zarzuty, że serial stawia styl ponad treścią i zbyt często wybiera szok zamiast pogłębionej refleksji. Poniżej przeczytacie wybrane opinie.