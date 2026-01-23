Dom dobry z szybką premierą w streamingu. Film można już oglądać w ramach subskrypcji

Do biblioteki Amazon Prime Video trafił Dom dobry, jeden z największych hitów polskich kin ubiegłego roku, który cieszył się rekordową frekwencją. Film jest autorstwa Wojciecha Smarzowskiego, reżysera znanego z podejmowania trudnych i społecznie drażliwych tematów. Tym razem opowiedział historię przemocy domowej w sposób wstrząsający, a jednocześnie zmuszający do refleksji.

Dom dobry już na Amazon Prime Video – obejrzyj film w streamingu

Film Dom dobry osiągnął w kinach bardzo wysoką frekwencję, przyciągając przed ekrany setki tysięcy widzów w krótkim czasie. Krytycy i komentatorzy mówią też o tzw. „efekcie Smarzowskiego” – jego film wpływa na debatę publiczną. Dzięki poruszeniu tematu przemocy domowej, Dom dobry przyczynił się do przywrócenia tej trudnej kwestii do ogólnopolskiej dyskusji.