Zaloguj się lub Zarejestruj

Dom dobry z szybką premierą w streamingu. Film można już oglądać w ramach subskrypcji

Jakub Piwoński
2026/01/23 14:50
0
0

Frekwencyjny hit teraz do obejrzenia w domowym zaciszu.

Do biblioteki Amazon Prime Video trafił Dom dobry, jeden z największych hitów polskich kin ubiegłego roku, który cieszył się rekordową frekwencją. Film jest autorstwa Wojciecha Smarzowskiego, reżysera znanego z podejmowania trudnych i społecznie drażliwych tematów. Tym razem opowiedział historię przemocy domowej w sposób wstrząsający, a jednocześnie zmuszający do refleksji.

Dom dobry
Dom dobry

Dom dobry już na Amazon Prime Video – obejrzyj film w streamingu

Film Dom dobry osiągnął w kinach bardzo wysoką frekwencję, przyciągając przed ekrany setki tysięcy widzów w krótkim czasie. Krytycy i komentatorzy mówią też o tzw. „efekcie Smarzowskiego” – jego film wpływa na debatę publiczną. Dzięki poruszeniu tematu przemocy domowej, Dom dobry przyczynił się do przywrócenia tej trudnej kwestii do ogólnopolskiej dyskusji.

GramTV przedstawia:

Główną bohaterką jest Gośka, w którą wciela się Agata Turkot, a jej partnera Grześka gra Tomasz Schuchardt. Początkowo relacja wydaje się idealna, ale z czasem ich wspólny dom zamienia się w przestrzeń przemocy i manipulacji, stając się dla Gośki miejscem pełnym zagrożeń. W obsadzie znaleźli się także Agata Kulesza, Arkadiusz Jakubik, Maria Sobocińska i Andrzej Konopka.

Premiera Dom dobry odbyła się 7 listopada 2025 roku, a już teraz film jest dostępny w streamingu. Dzięki obecności na Amazon Prime Video jeszcze większa liczba widzów w Polsce i na świecie będzie mogła obejrzeć tę poruszającą opowieść. Dom dobry to film, który łączy sukces frekwencyjny z mocnym i refleksyjnym przekazem, potwierdzając pozycję Smarzowskiego jako twórcy odważnego i angażującego społecznie.

Tagi:

Popkultura
premiera
Amazon
streaming
Tomasz Schuchardt
Amazon Prime Video
Agata Kulesza
Wojciech Smarzowski
Dom Dobry
media strumieniowe
Agata Turkot
Jakub Piwoński

Dziennikarz filmowy z otwartym podejściem do kina i popkultury. Science fiction w każdej postaci przeplata seansami klasyki. Gdy akurat nie gra w Diablo 4, nie pogardzi dobrym komiksem i książką.




Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112