Dom dobry z szybką premierą w streamingu. Film można już oglądać w ramach subskrypcji

Do biblioteki Amazon Prime Video trafił Dom dobry, jeden z największych hitów polskich kin ubiegłego roku, który cieszył się rekordową frekwencją. Film jest autorstwa Wojciecha Smarzowskiego, reżysera znanego z podejmowania trudnych i społecznie drażliwych tematów. Tym razem opowiedział historię przemocy domowej w sposób wstrząsający, a jednocześnie zmuszający do refleksji.
Dom dobry już na Amazon Prime Video – obejrzyj film w streamingu
Film Dom dobry osiągnął w kinach bardzo wysoką frekwencję, przyciągając przed ekrany setki tysięcy widzów w krótkim czasie. Krytycy i komentatorzy mówią też o tzw. „efekcie Smarzowskiego” – jego film wpływa na debatę publiczną. Dzięki poruszeniu tematu przemocy domowej, Dom dobry przyczynił się do przywrócenia tej trudnej kwestii do ogólnopolskiej dyskusji.
Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!