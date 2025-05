Nowe studio pod skrzydłami PlayStation. TeamLFG pracuje nad projektem multiplayerowym

TeamLFG dołącza do PlayStation Studios

Siedziba teamLFG znajduje się w Bellevue w stanie Waszyngton, jednak studio działa w modelu rozproszonym, zatrudniając deweloperów zarówno ze Stanów Zjednoczonych, jak i Kanady, pracujących zdalnie. Trzon zespołu tworzą specjaliści, którzy w przeszłości współtworzyli wiele uznanych tytułów. Wśród ich wcześniejszych prac wymienia się udział w produkcjach takich jak Halo, League of Legends, Fortnite, Rec Room, Roblox, a także Destiny, w tym Destiny 2.

Nazwa studia, teamLFG, to odwołanie do akronimu gamingowego Looking for Group, czyli „szukam grupy”. Jak podkreślają sami twórcy, ich misją jest tworzenie gier, w których gracze będą mogli nawiązywać przyjaźnie, budować społeczność i czuć przynależność.