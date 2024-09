Nadciąga RPG akcji z bogatą historią i dynamiczną walką. Zapowiedź ArcheAge Chronicles

W trakcie State of Play pojawiło się kilka informacji dla miłośników gier. Poznaliśmy między innymi dokładną datę premiery Monster Hunter Wilds, zapowiedziano Horizon Zero Dawn Remastered, a także pokazano pierwszy zwiastun Ghost of Yōtei, kontynuacji Ghost of Tsushima. Podczas pokazu nie zabrakło także ogłoszenia sieciowego RPG akcji, które ma zadebiutować na rynku w przyszłym roku.