Horizon Zero Dawn Remastered już oficjalnie. Grafika niczym w Forbidden West

Już tydzień temu Horizon Zero Dawn Remastered zostało odnalezione w bazie danych ESRB. Zapowiedź wspomnianej produkcji była więc jedynie kwestią czasu. Sony postanowiło natomiast nie trzymać graczy zbyt długo w niepewności i w trakcie State of Play zaprezentowała odświeżoną wersję pierwszej części przygód Aloy.

Premiera Horizon Zero Dawn Remastered już w przyszłym miesiącu

Zgodnie z przekazanymi informacjami Horizon Zero Dawn Remastered zadebiutuje już 31 października 2024 roku na komputerach osobistych oraz PlayStation 5. W zestawie otrzymamy nie tylko podstawową wersję gry, ale również dodatek fabularny The Frozen Wilds. Posiadacze Horizon Zero Dawn lub Horizon Zero Dawn: Complete Edition (w wersji pudełkowej lub cyfrowej) będą natomiast mogli zaktualizować grę do odświeżonej wersji za 9,99 euro.