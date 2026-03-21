Nowe problemy wokół Subnautica 2. Zbyt pochopnie ogłoszono premierę?

Już wcześniej informowaliśmy o tym sporze. Wokół Subnautica 2 robi się jednak coraz goręcej. Choć wydawało się, że gracze mogą już spokojnie wyczekiwać tytułu, Konflikt pomiędzy Krafton a studiem Unknown Worlds Entertainment wchodzi w nową fazę, a sprawa może trafić ponownie na wokandę. Prawnicy Teda Gilla, niedawno przywróconego na stanowisko CEO, zarzucają wydawcy naruszenie decyzji sądu i domagają się uznania Kraftonu za działającego wbrew wyrokowi.

Subnautica 2 – spór twórców z wydawcami trwa dalej

Początki konfliktu sięgają ubiegłego roku. To wtedy wydawca odsunął od władzy kluczowych twórców – w tym CEO Teda Gilla oraz współzałożyciela studia Charliego Clevelanda – zastępując ich nowym kierownictwem. Byli szefowie studia szybko weszli na drogę sądową, twierdząc, że zostali celowo usunięci, a prace nad grą spowolniono, by uniknąć wypłaty ogromnych premii sięgających nawet 250 milionów dolarów. Spór eskalował miesiącami, aż w końcu sąd uznał, że Krafton naruszył umowę, bezpodstawnie przejął kontrolę nad studiem i nie miał prawa zwalniać kluczowych pracowników. W efekcie Ted Gill został przywrócony na stanowisko z pełną kontrolą nad projektem.