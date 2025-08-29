Zaloguj się lub Zarejestruj

Nowe plotki sugerują datę premiery i możliwości Steam Deck 2

Jakub Piwoński
2025/08/29 14:30
Ale konkurencja nie śpi.

Według najnowszych przecieków premiera Steam Deck 2 może nastąpić dopiero w 2028 roku. Oficjalnych informacji na temat kontynuacji handhelda Valve jest jak na razie niewiele. Warto jednak zwrócić uwagę, że rynek urządzeń mobilnych do gier w ostatnich latach znacznie się zagęścił i stał się o wiele bardziej konkurencyjny. To może wpływać na opóźnienie.

Steam Deck 2 – kiedy premiera?

Przeciek użytkownika KeplerL2 na NeoGAF sugeruje, że nowy Steam Deck pojawi się sześć lat po debiucie pierwszego modelu i pięć lat po wersji OLED. To da nam rok 2028. Valve wcześniej deklarowało, że nie wypuści Steam Decka 2, dopóki nie osiągnie on „skoku generacyjnego” w wydajności przy zachowaniu żywotności baterii. W czerwcu miało swoją premierę Nintendo Switch 2, a już w październiku otrzymamy Xbox Rog Ally. Warto dodać, że na skutek tych premier sprzedaż Steam Decka wyraźnie spadła.

Dodatkowo inny przeciek, Moore's Law Is Dead, wskazuje, że Sony planuje przenośną konsolę PS6 pod koniec 2027 lub na początku 2028 roku. Oznaczałoby to, że Steam Deck 2 może od razu trafić na rynek z poważnym konkurentem.

Choć dokładne szczegóły dotyczące specyfikacji pozostają nieznane, patenty Valve z 2024 roku sugerują możliwość wsparcia dla VR i usprawnień w przesyłaniu strumieniowym. Fani będą musieli jednak poczekać na oficjalne informacje – a przynajmniej według przecieków, czeka nas długie oczekiwanie.

Źródło:https://gamerant.com/steam-deck-2-release-window-2028-rumor/

Jakub Piwoński

Wieloletni dziennikarz, redaktor, krytyk, który lubi opowiadać o tym co właśnie obejrzał. W gram.pl od 2024 roku.


