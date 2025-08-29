Nowe plotki sugerują datę premiery i możliwości Steam Deck 2

Według najnowszych przecieków premiera Steam Deck 2 może nastąpić dopiero w 2028 roku. Oficjalnych informacji na temat kontynuacji handhelda Valve jest jak na razie niewiele. Warto jednak zwrócić uwagę, że rynek urządzeń mobilnych do gier w ostatnich latach znacznie się zagęścił i stał się o wiele bardziej konkurencyjny. To może wpływać na opóźnienie.

Steam Deck 2 – kiedy premiera?

Przeciek użytkownika KeplerL2 na NeoGAF sugeruje, że nowy Steam Deck pojawi się sześć lat po debiucie pierwszego modelu i pięć lat po wersji OLED. To da nam rok 2028. Valve wcześniej deklarowało, że nie wypuści Steam Decka 2, dopóki nie osiągnie on „skoku generacyjnego” w wydajności przy zachowaniu żywotności baterii. W czerwcu miało swoją premierę Nintendo Switch 2, a już w październiku otrzymamy Xbox Rog Ally. Warto dodać, że na skutek tych premier sprzedaż Steam Decka wyraźnie spadła.