Kolejna gra za darmo na Steam. Błyskawiczna oferta na tegoroczny tytuł

Na Steam pojawiła się kolejna darmowa gra do odebrania. Tym razem jest to wyjątkowy prezent, gdyż niezależny deweloper Pierre Corbinais udostępnił swoją grę Wednesdays, która zadebiutowała na rynku w marcu tego roku, całkowicie za darmo. Prezent jest częścią obchodów Międzynarodowego Dnia Praw Dziecka obchodzonego przez UNICEF, który przypada na 20 listopada. Traktujący o losach dzieci Wednesdays, idealnie wpisuje się w to święto. Produkcja została udostępniona za darmo zaledwie na dwa dni i oferta kończy się już w najbliższy piątek. Warto więc pośpieszyć się i zgarnąć prezent.

Dwadzieścia lat później, podczas grania w Orco Park – grę wideo z jego dzieciństwa – wspomnienia powrócą niczym lawina wraz z mnóstwem pytań: Jak mogło do tego dojść? Kto o tym wiedział? Jak to go ukształtowało? Czym właściwie jest „normalność”?

Napisana przez Pierre’a Corbinaisa (Haven, Road 96: Prologue, Bury Me, My Love), Wednesdays ma na celu zwiększać świadomość na temat wykorzystywania seksualnego dzieci poprzez zaskakująco podnoszącą na duchu historię.

Wednesdays opowiada fragmentaryczną historię z wielu perspektyw.

Buduj atrakcje i ozdoby w Orco Park, aby odblokowywać wspomnienia Tima w dowolnej kolejności.

Wejdź w buty bliskich Tima i spróbuj poskładać w całość poplątane wspomnienia z jego przeszłości.

Odkryj poruszającą i szczerą opowieść o wykorzystaniu seksualnym w rodzinie – bez tabu, za to z ogromną empatią i sercem – czytamy w oficjalnym opisie gry.