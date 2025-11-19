Zaloguj się lub Zarejestruj

Kolejna gra za darmo na Steam. Błyskawiczna oferta na tegoroczny tytuł

Radosław Krajewski
2025/11/19 21:50
0
0

Produkcja została udostępniona w szczytnym celu.

Na Steam pojawiła się kolejna darmowa gra do odebrania. Tym razem jest to wyjątkowy prezent, gdyż niezależny deweloper Pierre Corbinais udostępnił swoją grę Wednesdays, która zadebiutowała na rynku w marcu tego roku, całkowicie za darmo. Prezent jest częścią obchodów Międzynarodowego Dnia Praw Dziecka obchodzonego przez UNICEF, który przypada na 20 listopada. Traktujący o losach dzieci Wednesdays, idealnie wpisuje się w to święto. Produkcja została udostępniona za darmo zaledwie na dwa dni i oferta kończy się już w najbliższy piątek. Warto więc pośpieszyć się i zgarnąć prezent.

Steam
Steam

Dwadzieścia lat później, podczas grania w Orco Park – grę wideo z jego dzieciństwa – wspomnienia powrócą niczym lawina wraz z mnóstwem pytań: Jak mogło do tego dojść? Kto o tym wiedział? Jak to go ukształtowało? Czym właściwie jest „normalność”?

Napisana przez Pierre’a Corbinaisa (Haven, Road 96: Prologue, Bury Me, My Love), Wednesdays ma na celu zwiększać świadomość na temat wykorzystywania seksualnego dzieci poprzez zaskakująco podnoszącą na duchu historię.

Wednesdays opowiada fragmentaryczną historię z wielu perspektyw.

Buduj atrakcje i ozdoby w Orco Park, aby odblokowywać wspomnienia Tima w dowolnej kolejności.

Wejdź w buty bliskich Tima i spróbuj poskładać w całość poplątane wspomnienia z jego przeszłości.

Odkryj poruszającą i szczerą opowieść o wykorzystaniu seksualnym w rodzinie – bez tabu, za to z ogromną empatią i sercem – czytamy w oficjalnym opisie gry.

Kolejna darmowa gra PC na Steam

Jeżeli jesteście zainteresowani odebraniem Wednesdays za darmo, to udajcie się pod ten adres i kliknijcie w „Dodaj do konta”. Gra automatycznie doda się do Waszej biblioteki na Steam. Oferta ważna jest tylko do 21 listopada do godziny 19:00.

Tagi:

Pierre Corbinais
Wednesdays
gry za darmo
sklep Steam
okazja
prezent
Valve
Valve Software
cyfrowa dystrybucja
za darmo
darmowe gry
promocja
promocje
Steam
PC
Radosław Krajewski

Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.


Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.

