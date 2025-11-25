Zaloguj się lub Zarejestruj

Promocje z okazji Black Friday 2025 na Steamie. Gry i Steam Deck z rabatami

Patrycja Pietrowska
2025/11/25 14:30
Steam wystartował z promocją z okazji Black Friday 2025.

Już od jakiegoś czasu trwają promocje organizowane z okazji tegorocznego Black Friday. Nie inaczej jest w przypadku platformy Steam, gdzie uruchomiono rabaty na gry, a także na urządzenie Steam Deck. To świetna okazja, żeby nadrobić zaległości lub wyposażyć się w nowy sprzęt do grania.

Steam – Black Friday 2025
Promocje na Steam. Gry na PC taniej z okazji Black Friday 2025

Jeśli chodzi o Steam Deck, przeceniony został wariant 256 GB LCD. Teraz za urządzenie zapłacimy 1519,20 zł zamiast 1899 zł. Oczywiście promocje obejmują również gry na PC. Wybrane tytuły z oferty przedstawiamy poniżej:

Promocje potrwają do 2 grudnia. Pełna oferta dostępna jest tutaj.

Źródło:https://store.steampowered.com/specials

Patrycja Pietrowska

​Redaktorka Gram.pl. Szczególnie lubi symulatory, survivale, gry strategiczne i ekonomiczne. Poza wirtualnym światem kolekcjonuje płyty z muzyką.

