Promocje z okazji Black Friday 2025 na Steamie. Gry i Steam Deck z rabatami

Już od jakiegoś czasu trwają promocje organizowane z okazji tegorocznego Black Friday. Nie inaczej jest w przypadku platformy Steam, gdzie uruchomiono rabaty na gry, a także na urządzenie Steam Deck. To świetna okazja, żeby nadrobić zaległości lub wyposażyć się w nowy sprzęt do grania.
Promocje na Steam. Gry na PC taniej z okazji Black Friday 2025
Jeśli chodzi o Steam Deck, przeceniony został wariant 256 GB LCD. Teraz za urządzenie zapłacimy 1519,20 zł zamiast 1899 zł. Oczywiście promocje obejmują również gry na PC. Wybrane tytuły z oferty przedstawiamy poniżej:
- EA SPORTS FC 26 – 149,95 zł (zamiast 299,90 zł)
- Forza Horizon 5 – 124,95 zł (zamiast 249,90 zł)
- DOOM: The Dark Ages – 149,50 zł (zamiast 299 zł)
- Grand Theft Auto V Enhanced – 64,50 zł (zamiast 129 zł)
- Ghost of Tsushima DIRECTOR'S CUT – 155,40 zł (zamiast 259 zł)
- Red Dead Redemption 2 – 62,47 zł (zamiast 249,90 zł)
- Red Dead Redemption – 109,50 zł (zamiast 219 zł)
- Of Ash and Steel – 79,20 zł (zamiast 99 zł)
- S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl – 160,99 zł (zamiast 229,99 zł)
- Warhammer 40,000: Space Marine 2 – 83,99 zł (209,99 zł)
- Dziedzictwo Hogwartu – 40,35 zł (zamiast 269 zł)
- SnowRunner – 39,99 zł (zamiast 99,99 zł)
- Hearts of Iron IV – 69,59 zł (zamiast 231,99 zł)
- Marvel’s Spider-Man Remastered – 103,60 zł (zamiast 259 zł)
- Marvel's Spider-Man 2 – 207,20 zł (zamiast 259 zł)
- Marvel’s Spider-Man: Miles Morales – 87,60 zł (zamiast 219 zł)
- Split Fiction – 175,92 zł (zamiast 219,90 zł)
- Silent Hill 2 – 149,50 zł (zamiast 299 zł)
- Silent Hill f – 271,20 zł (zamiast 339 zł)
- F1 25 – 134,95 zł (zamiast 269,90 zł)
- NBA 2K26 – 143,55 zł (zamiast 319 zł)
- Stellar Blade – 239,20 zł (zamiast 299 zł)
- Fallout 76 – 42,47 zł (zamiast 169,90 zł)
- The Elder Scrolls Online – 19,97 zł (zamiast 79,90 zł)
- The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered – 166,83 zł (zamiast 249 zł)
- The Elder Scrolls V: Skyrim Special Edition – 42,45 zł (zamiast 169 zł)
- Escape from Tarkov – 181,04 zł (zamiast 212,99 zł)
- Detroit: Become Human – 36,99 zł (zamiast 184,99 zł)
- Warhammer: Vermintide 2 – 5,39 zł (zamiast 107,99 zł)
- Dying Light: The Beast – 183,99 zł (zamiast 229,99 zł)
- God of War – 87,60 zł (zamiast 219 zł)
- It Takes Two – 44,97 zł (zamiast 179,90 zł)
- Halo: The Master Chief Collection – 49,75 zł (zamiast 199 zł)
- Dark Souls 3 – 99,99 zł (zamiast 199,99 zł)
- Diablo IV – 107,75 zł (zamiast 215,50 zł)
- Mortal Kombat 1 – 42 zł (zamiast 210 zł)
- Helldivers 2 – 135,20 zł (zamiast 169 zł)
Promocje potrwają do 2 grudnia. Pełna oferta dostępna jest tutaj.
