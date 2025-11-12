Nowe Steam Machine zaprezentowane. Valve pokazuje „kompaktowy” sprzęt do grania na PC

Dzięki mocy sześciu Steam Decków użytkownicy platformy Steam będą mogli w pełni cieszyć się wszystkimi produkcjami.
Na zakończenie dnia otrzymaliśmy niemałą niespodziankę. Valve oficjalnie zaprezentowało nową odsłonę Steam Machine, czyli sprzęt do grania na PC. Amerykańska firma zapowiada, że wspomniany sprzęt „działa świetnie w każdym miejscu, w którym jest Steam”.
Steam Machine od Valve zaoferuje „ułatwioną rozgrywkę na PC w kompaktowym i mocnym wydaniu”
Valve informuje, że Steam Machine to „ułatwiona rozgrywka na PC w kompaktowym i mocnym wydaniu”. Wspomniany sprzęt będzie mógł pochwalić się „zoptymalizowanym pod kątem grania” systemem operacyjnym i zaoferuje rozgrywkę w 4K przy 60 klatkach na sekundę z technologią FSR. Gracze będą natomiast mogli wybrać jeden z dwóch wariantów przestrzeni dyskowej – 512 GB oraz 2 TB.
Dzięki mocy ponad sześciokrotnie przewyższającej moc Steam Decka, Steam Machine jest w stanie odpalić całą twoją bibliotekę Steam, w tym twoje ulubione produkcje z segmentu AAA. Po prostu zaloguj się na swoje konto Steam, a cała twoja biblioteka już będzie tam na ciebie czekać – zapowiada Valve.
Jednocześnie Valve podkreśla, że Steam Machine to wciąż PC. Wspomniany sprzęt został co prawda „zoptymalizowany pod kątem grania”, ale użytkownicy bez problemu będą mogli zainstalować nam nim własne aplikacje „albo nawet inny system operacyjny”. Nowe urządzenie amerykańskiej firmy pozwoli również „z łatwością” strumieniować gry na Steam Decka, Steam Frame „lub inne dowolne urządzenie obsługujące Steam, lub Steam Link”.
GramTV przedstawia:
Na koniec warto dodać, że nowe Steam Machine ma zadebiutować na rynku na początku 2026 roku. Valve nie ujawniło dokładnej ceny, ale ma być ona zbliżona do cen konsol obecnej generacji. Jeśli natomiast jesteście zainteresowani pełną specyfikacją wspomnianego sprzętu, to znajdziecie ją pod tym adresem.
Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!