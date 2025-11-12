Nowe Steam Machine zaprezentowane. Valve pokazuje „kompaktowy” sprzęt do grania na PC

Na zakończenie dnia otrzymaliśmy niemałą niespodziankę. Valve oficjalnie zaprezentowało nową odsłonę Steam Machine, czyli sprzęt do grania na PC. Amerykańska firma zapowiada, że wspomniany sprzęt „działa świetnie w każdym miejscu, w którym jest Steam”.

Steam Machine od Valve zaoferuje „ułatwioną rozgrywkę na PC w kompaktowym i mocnym wydaniu”

Valve informuje, że Steam Machine to „ułatwiona rozgrywka na PC w kompaktowym i mocnym wydaniu”. Wspomniany sprzęt będzie mógł pochwalić się „zoptymalizowanym pod kątem grania” systemem operacyjnym i zaoferuje rozgrywkę w 4K przy 60 klatkach na sekundę z technologią FSR. Gracze będą natomiast mogli wybrać jeden z dwóch wariantów przestrzeni dyskowej – 512 GB oraz 2 TB.