Xbox ROG Ally - znamy potencjalną cenę i datę premiery. Nowa konsola przenośna niweczy plany Microsoft odnośnie własnego handhelda

Według przecieków, ROG Xbox Ally oraz ROG Xbox Ally X mają trafić do sprzedaży w październiku, a zamówienia przedpremierowe wystartują w sierpniu. Microsoft nie potwierdził jeszcze tych informacji, ale extas1s twierdzi, że ceny uzyskał od dwóch niezależnych europejskich sprzedawców detalicznych.

Minął zaledwie tydzień od prezentacji, a już pojawiają się pierwsze konkrety dotyczące przenośnej konsoli Xbox ROG Ally. Urządzenie opracowane przez firmę ASUS we współpracy z Microsoftem zadebiutowało na Xbox Games Showcase 8 czerwca i od razu wzbudziło spore zainteresowanie. Teraz, dzięki znanemu informatorowi extas1s, poznaliśmy nieoficjalną datę premiery oraz prawdopodobne ceny dwóch modeli urządzenia.

Nowe urządzenia działają na systemie Windows, ale Microsoft przygotował jego lekką, zoptymalizowaną wersję, dostosowaną do grania na małym ekranie. Sterowanie, branding i integracja z usługami Xbox (w tym Game Pass) są silnie eksponowane, co czyni z konsoli produkt ściśle powiązany z ekosystemem Xbox – choć formalnie nie jest to sprzęt Microsoftu.

Microsoft porzuca własną konsolę przenośną

Warto zaznaczyć, że debiut Xbox ROG Ally niemal na pewno oznacza koniec planów stworzenia przez Microsoft autorskiej konsoli przenośnej. Jak donosi The Verge, firma "zasadniczo anulowała" wewnętrzne prace nad takim urządzeniem, przekierowując swoje zasoby w stronę nowej platformy oprogramowania Xbox.

To oznacza, że Microsoft będzie wspierał partnerów sprzętowych, takich jak ASUS, zamiast samodzielnie konkurować na rynku handheldów. Z kolei nowa generacja konsol stacjonarnych Xbox ma zadebiutować dopiero około 2027 roku.