Nowe plotki o Czarnej Panterze dają nadzieję, że Marvel znalazł nowego odtwórcę głównej roli

Te spekulacje rzucają nieco światła na przyszłosć serii, będącej dla Marvel jednym z priorytetów.

W Marvel Cinematic Universe może szykować się duża zmiana. Według najnowszych doniesień z podcastu Hot Mic Jeffa Sneidera, Marvel Studios wie już, kogo chciałoby obsadzić w roli T’Challi – kultowego bohatera granego wcześniej przez zmarłego w 2020 roku Chadwicka Bosemana. Marvel znalazł nowego T’Challę? Nowa plotka wskazuje Davida Jonssona Sneider twierdzi, że studio rozważa kandydaturę Davida Jonssona, znanego z serialu Branża oraz filmu Obcy: Romulus. Aktor wkrótce pojawi się również w ekranizacji powieści Stephena Kinga Wielki marsz. Jeśli informacje się potwierdzą, byłaby to jego największa rola w karierze.

W Czarnej Panterze: Wakanda Forever twórcy oddali hołd Bosemanowi, jednocześnie przekazując rolę Czarnej Pantery Shuri, siostrze T’Challi. Film ujawnił też, że bohater miał ukrytego syna – Księcia T’Challę. Od tego czasu pojawiają się spekulacje, że w trzeciej części serii Marvel mógłby przyspieszyć jego dorastanie, aby przejął rolę ojca. Choć wcześniej plotkowano o obsadzeniu Damsona Idrisa, najnowsze przecieki wskazują, że to właśnie Jonsson jest faworytem studia. Marvel nie potwierdził jeszcze oficjalnie tej informacji, ale wiadomo, że Czarna Pantera 3 jest dla wytwórni jednym z priorytetowych projektów. Reżyser i scenarzysta Ryan Coogler ma już prowadzić rozmowy w sprawie obsady – w tym z samym Denzelem Washingtonem.

Na start produkcji trzeba jednak będzie poczekać, ponieważ Coogler w pierwszej kolejności zajmie się rebootem Z Archiwum X. Na razie fani mogą sprawdzić Jonssona w Branży (dostępne na HBO Max), z kolei premiera Wielkiego marszu odbędzie 12 września 2025 roku.

Jakub Piwoński Kulturoznawca, specjalista od promocji, ale także wieloletni dziennikarz, redaktor, krytyk, który lubi opowiadać o tym co właśnie obejrzał.





