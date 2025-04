Nowe informacje na temat rebootu Z Archiwum X. Dobre wieści dla fanów Scully

Ryan Coogler, reżyser takich hitów jak Czarna Pantera i Creed, nie zwalnia tempa. Jego najnowszy film Sinners zadebiutował z perfekcyjnym wynikiem na Rotten Tomatoes, a obecnie utrzymuje się na imponującym poziomie 99%. Jego kolejnym projektem nie będzie film, a… serial. Konkretniej mówiąc, zajmie się stworzeniem nowej wersji Z Archiwum X.

Gillian Anderson zagra w nowym Z Archiwum X

Coogler pracuje nad rebootem kultowego serialu z lat 90. W podcaście Last Podcast on the Left (cytowanym przez Screen Rant) Coogler potwierdził: