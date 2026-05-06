Conan Exiles Enhanced już dostępne za darmo. Ogromna aktualizacja zmienia niemal wszystko

Zgodnie z zapowiedziami, Conan Exiles doczekało się potężnej, darmowej aktualizacji. Wersja Enhanced jest już dostępna na PC i wprowadza szereg zmian, które znacząco odświeżają ośmioletnią produkcję studia Funcom. Z tej okazji deweloperzy postanowili udostępnić na YouTube premierowy zwiastun promujący łatkę.

Conan Exiles Enhanced – największa aktualizacja w historii gry

Najważniejszą nowością jest przejście na Unreal Engine 5, co stanowi największy technologiczny krok w rozwoju gry od momentu premiery. Twórcy, we współpracy z Inflexion Games, gruntownie przebudowali oprawę wizualną, poprawili oświetlenie, modele postaci oraz efekty specjalne. Zmiany objęły także interfejs oraz ogólną wydajność. Dzięki optymalizacjom gra ma działać płynniej i celować w 60 klatek na sekundę lub więcej na wielu konfiguracjach PC. Ulepszono również wsparcie dla Steam Decka oraz dodano szereg usprawnień jakości życia, które mają ułatwić powrót zarówno nowym, jak i powracającym graczom.