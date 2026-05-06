Conan Exiles Enhanced już dostępne za darmo. Ogromna aktualizacja zmienia niemal wszystko

Twórcy survivalowego hitu przygotowali największy upgrade w historii gry, przenosząc ją na nowy silnik i łącząc światy.
Zgodnie z zapowiedziami, Conan Exiles doczekało się potężnej, darmowej aktualizacji. Wersja Enhanced jest już dostępna na PC i wprowadza szereg zmian, które znacząco odświeżają ośmioletnią produkcję studia Funcom. Z tej okazji deweloperzy postanowili udostępnić na YouTube premierowy zwiastun promujący łatkę.
Najważniejszą nowością jest przejście na Unreal Engine 5, co stanowi największy technologiczny krok w rozwoju gry od momentu premiery. Twórcy, we współpracy z Inflexion Games, gruntownie przebudowali oprawę wizualną, poprawili oświetlenie, modele postaci oraz efekty specjalne. Zmiany objęły także interfejs oraz ogólną wydajność. Dzięki optymalizacjom gra ma działać płynniej i celować w 60 klatek na sekundę lub więcej na wielu konfiguracjach PC. Ulepszono również wsparcie dla Steam Decka oraz dodano szereg usprawnień jakości życia, które mają ułatwić powrót zarówno nowym, jak i powracającym graczom.
Jedną z kluczowych nowości jest połączenie dwóch dużych obszarów – Exiled Lands oraz Isle of Siptah – w jeden spójny świat. Oznacza to, że gracze mogą swobodnie podróżować między regionami bez konieczności tworzenia nowych postaci. Zmiana ta dotyczy także serwerów multiplayer, które obsługują teraz oba obszary jednocześnie, znacząco zwiększając skalę rozgrywki.
Conan Exiles Enhanced to gra survivalowa z otwartym światem, której akcja toczy się w mitycznych krainach Conana Barbarzyńcy. W trybie dla jednego gracza, kooperacyjnym lub w trybie wieloosobowym z trwałymi postaciami musisz nauczyć się przetrwać w dzikich krainach Hyborii, zanim zbudujesz własny dom, a nawet wspólne miasto. Przetrwaj mroźne temperatury, eksploruj lochy pełne łupów, rozwijaj swoją postać od zbierającego resztki ocalałego do potężnego barbarzyńcy i potężnego czarownika oraz walcz o dominację nad wrogami w epickich wojnach oblężniczych.
Aktualizacja Conan Exiles Enhanced jest dostępna za darmo dla wszystkich posiadaczy gry na Steamie. Twórcy nie potwierdzili jeszcze wersji na konsole i inne platformy, ale nie wykluczają ich w przyszłości.
