Nowe nazwiska w obsadzie filmu Masters of the Universe. To aktorka i aktor, których znacie z popularnych seriali

W obsadzie filmu Masters of the Universe pojawiły się nowe nazwiska.

Nadchodzący aktorski film Masters of the Universe (polski tytuł najpewniej Władcy Wszechświata) od Amazon MGM Studios i Mattel zyskał kolejne gwiazdy. Morena Baccarin wcieli się w rolę Czarodziejki, a Jóhannes Haukur Jóhannesson zagra Malcolma, znanego jako Fisto. Dołączają oni do imponującej obsady, w której znaleźli się już Nicholas Galitzine jako He-Man, Camila Mendes jako Teela, Alison Brie jako Evil-Lyn, Jared Leto jako Szkieletor, Idris Elba jako Duncan/Zbrojny, Sam C. Wilson jako Trap Jaw, Hafthor Bjornsson jako Goat Man oraz Kojo Attah jako Tri-Klops. Scenariusz filmu napisał Chris Butler, bazując na wczesnym szkicu Davida Callahama oraz Aarona i Adama Nee.

Powiększa się obsada Masters of the Universe

Fabuła póki co pozostaje tajemnicą, ale wiadomo, że historia ponownie skupi się na Zamku Grayskull, który w uniwersum Masters of the Universe jest obiektem ataków Szkieletora, Hordaka i Ludzi Węży. W mitologii serii zamek jest kluczowy dla transformacji He-Mana i skrywa sekrety o wielkiej mocy.