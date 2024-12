Na potęgę Posępnego Czerepu! Jednak to ON zagra Szkieletora

A jednak. Jakiś czas temu informowaliśmy, że Jared Leto jest brany pod uwagę do roli Szkieletora w nowym widowisku Masters of the Universe. Zostało to potwierdzone. Leto wcieli się we wroga He-Mana w nadchodzącej aktorskiej adaptacji kultowej serii fantasy. Film wyreżyseruje Travis Knight, który zasłyną udanym spin-offem serii Transformers – Bumblebee.

Jared Leto zagra Szkieletora

Jared Leto, znany z ról w Legionie samobójców i Morbiusie, w Hollywood uchodzi za specjalistę od grania wyrazistych postaci, często balansujących na granicy groteski. Jednak wielu fanów wciąż nie wybaczyło mu kontrowersyjnej interpretacji Jokera oraz zawodu, jaki przyniósł film o przeciwniku Spider-Mana. W roli Szkieletora aktor ponownie zmierzy się z zadaniem stworzenia ikonicznego antagonisty. I choć powinno to nas ekscytować, to jednak wcześniejsze doświadczenia każą zachować wstrzemięźliwość.