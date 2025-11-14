Zaloguj się lub Zarejestruj

Nowe MMORPG pod znakiem AI. NCSoft nie ukrywa, jak powstaje Horizon Steel Frontiers

Patrycja Pietrowska
2025/11/14 14:00
1
0

NCSoft potwierdza, że AI asystuje w każdym aspekcie produkcji.

„Nowa era MMORPG” od NCSoft została już oficjalnie zapowiedziana. Mowa o Horizon Steel Frontiers, które zaprezentowano wczoraj, 13 listopada 2025 roku. Choć pewne kontrowersje wzbudził już fakt, że debiut planowany jest na PC oraz urządzeniach mobilnych z pominięciem konsoli PS5, deweloper dolał właśnie oliwy do ognia. Jak bowiem przekazuje NCSoft, firma wykorzystuje sztuczną inteligencję w szerokim zakresie podczas produkcji gry.

Horizon Steel Frontiers
Horizon Steel Frontiers

Horizon Steel Frontiers ma powstawać z szerokim udziałem AI

W odpowiedzi na pytania dotyczące nadchodzących tytułów, w tym Horizon Steel Frontiers, NCSoft potwierdziło w wywiadzie dla koreańskiej strony Ruliweb (via PushSquare), że AI jest stosowana w procesie deweloperskim. Studio poinformowało, że wewnętrznie korzysta z pomocy sztucznej inteligencji we wszelkich aspektach produkcji, od pisania kodu po tworzenie grafiki. Zespół odpowiedzialny za Horizon wyraża największą chęć do maksymalnego wykorzystania możliwości AI.

Wewnętrznie korzystamy z pomocy AI przy produkcji – od programowania po tworzenie grafiki.

Technologie te są już szeroko wdrażane w faktycznym procesie deweloperskim i najprawdopodobniej będą ujawniane stopniowo. Zespół pracujący nad Horizon jest jednocześnie grupą, która najbardziej chce wykorzystywać AI. Korzystamy z niej intensywnie i będzie można zauważyć znaczący wzrost jej wykorzystania w grach wydawanych po Aion 2.

GramTV przedstawia:

W kontekście sztucznej inteligencji warto przypomnieć o ARC Raiders. Niedawno deweloperzy przyznali bowiem, że korzystają „z narzędzi opartych na technologiach proceduralnych i sztucznej inteligencji, które wspomagają produkcję treści”. Sytuację skomentował także dyrektor generalny Nexon, Lee Jeong-heon. Według szefa Nexon należy przyjąć założenie, że obecnie każda firma tworząca gry korzysta w jakiś sposób z pomocy sztucznej inteligencji.

Na koniec przypomnijmy raz jeszcze, że Horizon Steel Frontiers zmierza wyłącznie na PC i urządzenia mobilne. Na komputerach osobistych ukaże się za pośrednictwem platformy PURPLE. Nie poznaliśmy jeszcze dokładnej daty premiery MMORPG od NCSoft.

Źródło:https://www.pushsquare.com/news/2025/11/horizon-mmo-uses-ai-extensively-in-development-says-ncsoft

News
MMORPG
NCSoft
kontrowersje
Horizon
sztuczna inteligencja
AI
Horizon Steel Frontiers
Patrycja Pietrowska

​Redaktorka Gram.pl. Szczególnie lubi symulatory, survivale, gry strategiczne i ekonomiczne. Poza wirtualnym światem kolekcjonuje płyty z muzyką.

Komentarze
1
dariuszp
Gramowicz
Dzisiaj 14:28

Zdjęcie wybitne :-P Autor wie co robi :-P Osobiście mnie to nie dziwi. Zresztą jeżeli ktoś z Was sobie zainstaluje Unreal Engine 5.7 który dopiero co wyszedł to pierwsze co się rzuci w oczy to AI asystent. 




