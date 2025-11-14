Nowe MMORPG pod znakiem AI. NCSoft nie ukrywa, jak powstaje Horizon Steel Frontiers

„Nowa era MMORPG” od NCSoft została już oficjalnie zapowiedziana. Mowa o Horizon Steel Frontiers, które zaprezentowano wczoraj, 13 listopada 2025 roku. Choć pewne kontrowersje wzbudził już fakt, że debiut planowany jest na PC oraz urządzeniach mobilnych z pominięciem konsoli PS5, deweloper dolał właśnie oliwy do ognia. Jak bowiem przekazuje NCSoft, firma wykorzystuje sztuczną inteligencję w szerokim zakresie podczas produkcji gry.

Horizon Steel Frontiers ma powstawać z szerokim udziałem AI

W odpowiedzi na pytania dotyczące nadchodzących tytułów, w tym Horizon Steel Frontiers, NCSoft potwierdziło w wywiadzie dla koreańskiej strony Ruliweb (via PushSquare), że AI jest stosowana w procesie deweloperskim. Studio poinformowało, że wewnętrznie korzysta z pomocy sztucznej inteligencji we wszelkich aspektach produkcji, od pisania kodu po tworzenie grafiki. Zespół odpowiedzialny za Horizon wyraża największą chęć do maksymalnego wykorzystania możliwości AI.