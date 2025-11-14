Nowe MMORPG pod znakiem AI. NCSoft nie ukrywa, jak powstaje Horizon Steel Frontiers

NCSoft potwierdza, że AI asystuje w każdym aspekcie produkcji.
„Nowa era MMORPG” od NCSoft została już oficjalnie zapowiedziana. Mowa o Horizon Steel Frontiers, które zaprezentowano wczoraj, 13 listopada 2025 roku. Choć pewne kontrowersje wzbudził już fakt, że debiut planowany jest na PC oraz urządzeniach mobilnych z pominięciem konsoli PS5, deweloper dolał właśnie oliwy do ognia. Jak bowiem przekazuje NCSoft, firma wykorzystuje sztuczną inteligencję w szerokim zakresie podczas produkcji gry.
Horizon Steel Frontiers ma powstawać z szerokim udziałem AI
W odpowiedzi na pytania dotyczące nadchodzących tytułów, w tym Horizon Steel Frontiers, NCSoft potwierdziło w wywiadzie dla koreańskiej strony Ruliweb (via PushSquare), że AI jest stosowana w procesie deweloperskim. Studio poinformowało, że wewnętrznie korzysta z pomocy sztucznej inteligencji we wszelkich aspektach produkcji, od pisania kodu po tworzenie grafiki. Zespół odpowiedzialny za Horizon wyraża największą chęć do maksymalnego wykorzystania możliwości AI.
Wewnętrznie korzystamy z pomocy AI przy produkcji – od programowania po tworzenie grafiki.
Technologie te są już szeroko wdrażane w faktycznym procesie deweloperskim i najprawdopodobniej będą ujawniane stopniowo. Zespół pracujący nad Horizon jest jednocześnie grupą, która najbardziej chce wykorzystywać AI. Korzystamy z niej intensywnie i będzie można zauważyć znaczący wzrost jej wykorzystania w grach wydawanych po Aion 2.
W kontekście sztucznej inteligencji warto przypomnieć o ARC Raiders. Niedawno deweloperzy przyznali bowiem, że korzystają „z narzędzi opartych na technologiach proceduralnych i sztucznej inteligencji, które wspomagają produkcję treści”. Sytuację skomentował także dyrektor generalny Nexon, Lee Jeong-heon. Według szefa Nexon należy przyjąć założenie, że obecnie każda firma tworząca gry korzysta w jakiś sposób z pomocy sztucznej inteligencji.
Na koniec przypomnijmy raz jeszcze, że Horizon Steel Frontiers zmierza wyłącznie na PC i urządzenia mobilne. Na komputerach osobistych ukaże się za pośrednictwem platformy PURPLE. Nie poznaliśmy jeszcze dokładnej daty premiery MMORPG od NCSoft.