Horizon Steel Frontiers zapowiedziane. Tak wygląda „nowa era MMORPG” od NCSoft

Kilka dni temu informowaliśmy o zapowiedzi NCSoft, ogłaszającej nadejście „nowej ery MMORPG”. Zgodnie z wcześniejszymi przypuszczeniami, firma zaprezentowała projekt w uniwersum Horizon. Choć konkretna data premiery nie została jeszcze ujawniona, poznaliśmy tytuł gry – Horizon Steel Frontiers.
Świat Horizon wkracza do MMORPG. Nadchodzi Horizon Steel Frontiers
Wiadomo, że ten tytuł zmierza na PC (gdzie będzie dostępny za pośrednictwem platformy PURPLE), a także na urządzenia mobilne z systemami iOS oraz Android. Gracze będą mieli okazję uczestniczyć w darmowej rozgrywce w ramach jednego, spójnego, otwartego świata. Nowa produkcja jest opisywana jako intensywna przygoda survivalowa, w której gracze muszą stawić czoła ciągłym zagrożeniom.
Od samego początku wyobrażaliśmy sobie, że uniwersum Horizon można będzie doświadczać na wiele różnych sposobów. Horizon Steel Frontiers to pełnoprawne MMORPG stworzone przez NCSOFT z myślą o urządzeniach mobilnych. Dzięki niemu możesz wkroczyć do tego świata gdziekolwiek i kiedykolwiek chcesz.
Gracze wcielą się w łowców maszyn, poszukujących szans w regionie zwanym Deadlands, inspirowanym Arizoną i Nowym Meksykiem. Będziecie dzielić pogranicze z tysiącami innych graczy – czasem współpracując, by pokonać maszyny, a innym razem rywalizując z przeciwnymi plemionami czy walcząc o zasoby. Ta mieszanka współpracy i rywalizacji tworzy momenty, których nie da się zaplanować. – powiedział Jan-Bart van Beek z Guerrilla Games.
W Horizon Steel Frontiers duży nacisk położono na personalizację. Dostępne są plemiona znane z oryginalnej serii, takie jak Nora, Tenakth, Utaru czy Oseram, które gracze mogą wybrać jako bazę dla swojego bohatera. Sung-Gu Lee, producent wykonawczy NCSoft podkreślił, że idea gry łączy się głównie z emocjami związanymi z „polowaniem na kolosalne maszyny”.
Naszym głównym celem było zaprojektowanie nowego systemu walki, dopasowanego do realiów MMORPG. W Horizon Steel Frontiers dodaliśmy unikalne elementy rozgrywki związane z polowaniem na gigantyczne maszyny. Na przykład po zniszczeniu konkretnej części maszyny można szybko do niej podbiec i wspiąć się za pomocą Pullcastera, zastawić pułapki na uszkodzonym fragmencie i zadać efekty statusowe. Podczas walki można też podnosić broń upuszczoną przez maszynę, przenosić ją na wierzchowcu i używać w kolejnych starciach. U podstaw polowań na maszyny leżą dwa kluczowe elementy: współpraca i strategia. Gracze muszą pełnić swoje role, działać strategicznie i ściśle ze sobą współpracować. Ten system walki naprawdę błyszczy w starciach na dużą skalę, oferując dynamikę i rozmach, jakiego może dostarczyć tylko MMORPG. – wyjaśnia Sung-Gu Lee.
Twórcy zaprezentowali też szczegółowy materiał zapowiadający Horizon Steel Frontiers. Dodatkowo zobaczyliśmy gameplay trailer.