Horizon Steel Frontiers zapowiedziane. Tak wygląda „nowa era MMORPG” od NCSoft

Kilka dni temu informowaliśmy o zapowiedzi NCSoft, ogłaszającej nadejście „nowej ery MMORPG”. Zgodnie z wcześniejszymi przypuszczeniami, firma zaprezentowała projekt w uniwersum Horizon. Choć konkretna data premiery nie została jeszcze ujawniona, poznaliśmy tytuł gry – Horizon Steel Frontiers.

Świat Horizon wkracza do MMORPG. Nadchodzi Horizon Steel Frontiers

Wiadomo, że ten tytuł zmierza na PC (gdzie będzie dostępny za pośrednictwem platformy PURPLE), a także na urządzenia mobilne z systemami iOS oraz Android. Gracze będą mieli okazję uczestniczyć w darmowej rozgrywce w ramach jednego, spójnego, otwartego świata. Nowa produkcja jest opisywana jako intensywna przygoda survivalowa, w której gracze muszą stawić czoła ciągłym zagrożeniom.