Horizon Steel Frontiers zapowiedziane. Tak wygląda „nowa era MMORPG” od NCSoft

Patrycja Pietrowska
2025/11/13 12:30
Jest też pierwszy gameplay trailer.

Kilka dni temu informowaliśmy o zapowiedzi NCSoft, ogłaszającej nadejście „nowej ery MMORPG”. Zgodnie z wcześniejszymi przypuszczeniami, firma zaprezentowała projekt w uniwersum Horizon. Choć konkretna data premiery nie została jeszcze ujawniona, poznaliśmy tytuł gry – Horizon Steel Frontiers.

Horizon Steel Frontiers
Horizon Steel Frontiers

Świat Horizon wkracza do MMORPG. Nadchodzi Horizon Steel Frontiers

Wiadomo, że ten tytuł zmierza na PC (gdzie będzie dostępny za pośrednictwem platformy PURPLE), a także na urządzenia mobilne z systemami iOS oraz Android. Gracze będą mieli okazję uczestniczyć w darmowej rozgrywce w ramach jednego, spójnego, otwartego świata. Nowa produkcja jest opisywana jako intensywna przygoda survivalowa, w której gracze muszą stawić czoła ciągłym zagrożeniom.

Od samego początku wyobrażaliśmy sobie, że uniwersum Horizon można będzie doświadczać na wiele różnych sposobów. Horizon Steel Frontiers to pełnoprawne MMORPG stworzone przez NCSOFT z myślą o urządzeniach mobilnych. Dzięki niemu możesz wkroczyć do tego świata gdziekolwiek i kiedykolwiek chcesz.

Gracze wcielą się w łowców maszyn, poszukujących szans w regionie zwanym Deadlands, inspirowanym Arizoną i Nowym Meksykiem. Będziecie dzielić pogranicze z tysiącami innych graczy – czasem współpracując, by pokonać maszyny, a innym razem rywalizując z przeciwnymi plemionami czy walcząc o zasoby. Ta mieszanka współpracy i rywalizacji tworzy momenty, których nie da się zaplanować. – powiedział Jan-Bart van Beek z Guerrilla Games.

W Horizon Steel Frontiers duży nacisk położono na personalizację. Dostępne są plemiona znane z oryginalnej serii, takie jak Nora, Tenakth, Utaru czy Oseram, które gracze mogą wybrać jako bazę dla swojego bohatera. Sung-Gu Lee, producent wykonawczy NCSoft podkreślił, że idea gry łączy się głównie z emocjami związanymi z „polowaniem na kolosalne maszyny”.

Naszym głównym celem było zaprojektowanie nowego systemu walki, dopasowanego do realiów MMORPG. W Horizon Steel Frontiers dodaliśmy unikalne elementy rozgrywki związane z polowaniem na gigantyczne maszyny. Na przykład po zniszczeniu konkretnej części maszyny można szybko do niej podbiec i wspiąć się za pomocą Pullcastera, zastawić pułapki na uszkodzonym fragmencie i zadać efekty statusowe. Podczas walki można też podnosić broń upuszczoną przez maszynę, przenosić ją na wierzchowcu i używać w kolejnych starciach. U podstaw polowań na maszyny leżą dwa kluczowe elementy: współpraca i strategia. Gracze muszą pełnić swoje role, działać strategicznie i ściśle ze sobą współpracować. Ten system walki naprawdę błyszczy w starciach na dużą skalę, oferując dynamikę i rozmach, jakiego może dostarczyć tylko MMORPG. – wyjaśnia Sung-Gu Lee.

Twórcy zaprezentowali też szczegółowy materiał zapowiadający Horizon Steel Frontiers. Dodatkowo zobaczyliśmy gameplay trailer.

Źródło:https://www.gematsu.com/2025/11/ncsoft-announces-mmorpg-horizon-steel-frontiers-for-pc-ios-and-android

News
trailer
zwiastun
zapowiedź
MMORPG
NCSoft
Horizon
zapowiedź gry
Horizon Steel Frontiers
Patrycja Pietrowska

​Redaktorka Gram.pl. Szczególnie lubi symulatory, survivale, gry strategiczne i ekonomiczne. Poza wirtualnym światem kolekcjonuje płyty z muzyką.

Komentarze
3
Silverburg
Gramowicz
Dzisiaj 12:51
dariuszp napisał:

"przez NCSOFT z myślą o urządzeniach mobilnych"

I w zasadzie to wszystko co potrzebuje wiedzieć. Pass. Można olać. Będzie kolejny syf na auto pilocie z grindem pod mikropłatności i oczywiście toną mikropłatności by ignorować sprint za cenę samochodu. 

Smutno się robi patrząc co się stało z rynkiem MMO.

Ja do tego dodam, że gra, która się wywodzi z Playstation omija Playstation. To tak, jakby wydać Halo z pominięciem Xboxa lub Mario z pominięciem Switcha. Gdyby wyszło na PS5 na 95% bym grę sprawdził (chyba, że recenzje szorowałyby po dnie), ale skoro wyjdzie tylko na PC i mobilki, to dziękuję, postoję. Aż się boję, co będzie z Horizonem 3.

dariuszp
Gramowicz
Dzisiaj 12:35

"przez NCSOFT z myślą o urządzeniach mobilnych"

I w zasadzie to wszystko co potrzebuje wiedzieć. Pass. Można olać. Będzie kolejny syf na auto pilocie z grindem pod mikropłatności i oczywiście toną mikropłatności by ignorować sprint za cenę samochodu. 

Smutno się robi patrząc co się stało z rynkiem MMO.

Silverburg
Gramowicz
Dzisiaj 12:35

Moment, że co? Gra będzie na pc, telefonach komórkowych, ale nie będzie na ps5? Co za durna decyzja.




