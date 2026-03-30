Nowe misje w Halo: Campaign Evolved. Przecieki zdradzają szczegóły

Legendarna „Jedynka” powraca w zupełnie nowym blasku, a plotki o dodatkowej zawartości rozpalają wyobraźnię fanów. Wygląda na to, że Halo Studios (dawniej 343 Industries) nie ograniczy się jedynie do odświeżenia oprawy wizualnej w Halo: Campaign Evolved, ale dopisze zupełnie nowe karty do historii Master Chiefa.

Halo: Campaign Evolved – oto, jak będą wyglądać nowe misje

Choć oficjalna premiera odświeżonego hitu zaplanowana jest na końcówkę 2026 roku, do sieci trafiły nieoficjalne informacje o trzech zupełnie nowych misjach fabularnych. Według źródła, na które powołuje się Rebs Gaming, nowe etapy rzucą światło na wydarzenia poprzedzające lądowanie na pierścieniu Halo. Dowiedzieliśmy się, że w jednej z misji mamy spotkać żołnierza ODST Helljumper, co ma ożywić klasyczny konflikt między Spartanami a oddziałami desantowymi, znany z książkowego lore serii. Zadania mają zawierać subtelne nawiązania do wydarzeń z Halo: Reach, co ucieszy fanów spójności uniwersum.