Nowe misje w Halo: Campaign Evolved. Przecieki zdradzają szczegóły

Legendarna „Jedynka” powraca w zupełnie nowym blasku, a plotki o dodatkowej zawartości rozpalają wyobraźnię fanów. Wygląda na to, że Halo Studios (dawniej 343 Industries) nie ograniczy się jedynie do odświeżenia oprawy wizualnej w Halo: Campaign Evolved, ale dopisze zupełnie nowe karty do historii Master Chiefa.
Halo: Campaign Evolved – oto, jak będą wyglądać nowe misje
Choć oficjalna premiera odświeżonego hitu zaplanowana jest na końcówkę 2026 roku, do sieci trafiły nieoficjalne informacje o trzech zupełnie nowych misjach fabularnych. Według źródła, na które powołuje się Rebs Gaming, nowe etapy rzucą światło na wydarzenia poprzedzające lądowanie na pierścieniu Halo. Dowiedzieliśmy się, że w jednej z misji mamy spotkać żołnierza ODST Helljumper, co ma ożywić klasyczny konflikt między Spartanami a oddziałami desantowymi, znany z książkowego lore serii. Zadania mają zawierać subtelne nawiązania do wydarzeń z Halo: Reach, co ucieszy fanów spójności uniwersum.
Warto również zauważyć, że Halo Studios zainwestowało ogromne zasoby w stworzenie od zera unikalnego wariantu Przymierza. Ma on mieć znacznie bardziej religijny wygląd i odmienne podejście do technologii niż to, co widzieliśmy do tej pory. Do tego powinniśmy spodziewać się Brutów – nieobecni w oryginale, tym razem mają pojawić się jako przeciwnicy właśnie w tych prequelowych etapach.
Halo: Campaign Evolved to wierna, a jednocześnie unowocześniona wersja kampanii z gry Halo: Combat Evolved. Przeżyj oryginalną historię w nowej odsłonie z grafiką w wysokiej rozdzielczości, zaktualizowanymi sekwencjami filmowymi i udoskonalonym sterowaniem, a także trzema zupełnie nowymi misjami prequelowymi z udziałem Master Chiefa i sierżanta Johnsona. Szerszy arsenał broni, pojazdów, przeciwników oraz modyfikujące rozgrywkę „Skulls” – opcjonalne modyfikatory, które zmieniają walkę w zabawny i wymagający sposób – zapewniają świeże taktyki i nieograniczoną możliwość ponownego grania.
Halo: Campaign Evolved powstaje na silniku Unreal Engine 5, co w połączeniu z nowymi modelami przeciwników budowanymi „od zera”, ma zapewnić wrażenia godne konsol nowej generacji.
