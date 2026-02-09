Zaloguj się lub Zarejestruj

Halo: Campaign Evolved może zadebiutować szybciej, niż sądziliśmy. Premiera jeszcze tego lata?

Mikołaj Berlik
2026/02/09 10:00
Plotki o remake’u pierwszej odsłony Halo na silniku Unreal Engine 5 nie cichną.

Głównym źródłem tych rewelacji jest znany insider shinobi602, który zasugerował, że okno wydawnicze celuje w okres wakacyjny. Strategia Microsoftu wydaje się logiczna – wydanie gry w lipcu lub sierpniu pozwoliłoby Master Chiefowi zdominować rynek przed listopadową premierą Grand Theft Auto 6, która prawdopodobnie „zamrozi” branżę na wiele tygodni.

Halo: Campaign Evolved
Halo: Campaign Evolved

Halo: Campaign Evolved – nowe informacje o premierze

Halo: Campaign Evolved to nie jest zwykły remaster, ale zbudowany od podstaw remake na Unreal Engine 5. Gra skupia się wyłącznie na trybie fabularnym. Nie znajdziemy tu klasycznego, konkurencyjnego multiplayera. Oprócz wiernie odtworzonych 10 misji z oryginału, twórcy dodali trzy zupełnie nowe misje-prequele, które rzucą nowe światło na wydarzenia poprzedzające lądowanie na pierścieniu Alpha Halo. W przeciwieństwie do oryginału, kampanię przejdziemy w czteroosobowej kooperacji online z pełnym wsparciem dla cross-playu. W grze znajdziemy 9 dodatkowych broni z późniejszych odsłon serii (m.in. Battle Rifle i Energy Sword) oraz możliwość przejmowania (hijackingu) pojazdów wroga.

Halo: Campaign Evolved to wierna, ale zmodernizowana wersja kampanii Halo: Combat Evolved. Poznaj oryginalną historię odbudowaną z wykorzystaniem grafiki w wysokiej rozdzielczości, zaktualizowanych filmików i udoskonalonych elementów sterujących, a także trzy zupełnie nowe misje prequelowe z udziałem Master Chiefa i sierżanta Johnsona. Szerszy arsenał broni, pojazdów, wrogów i modyfikujących rozgrywkę „czaszek” – opcjonalnych modyfikatorów, które zmieniają walkę w zabawny i wymagający sposób – dodaje nowe taktyki i zapewnia nieograniczoną możliwość ponownego grania.

GramTV przedstawia:

Największym przełomem jest fakt, że Campaign Evolved to pierwsza gra z serii, która oficjalnie opuszcza ekosystem Microsoftu. Tytuł zadebiutuje jednocześnie na PC (Steam), Xbox Series X/S (dostępny od premiery w Game Pass Ultimate), a także PlayStation 5. Przypomnijmy, że w grze nie zobaczymy trybu PvP.

News
PC
Halo
przeciek
PlayStation 5
Xbox Series X
Xbox Series S
Halo Studios
Halo: Campaign Evolved
