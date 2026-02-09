Halo: Campaign Evolved może zadebiutować szybciej, niż sądziliśmy. Premiera jeszcze tego lata?

Głównym źródłem tych rewelacji jest znany insider shinobi602, który zasugerował, że okno wydawnicze celuje w okres wakacyjny. Strategia Microsoftu wydaje się logiczna – wydanie gry w lipcu lub sierpniu pozwoliłoby Master Chiefowi zdominować rynek przed listopadową premierą Grand Theft Auto 6, która prawdopodobnie „zamrozi” branżę na wiele tygodni.

Halo: Campaign Evolved – nowe informacje o premierze

Halo: Campaign Evolved to nie jest zwykły remaster, ale zbudowany od podstaw remake na Unreal Engine 5. Gra skupia się wyłącznie na trybie fabularnym. Nie znajdziemy tu klasycznego, konkurencyjnego multiplayera. Oprócz wiernie odtworzonych 10 misji z oryginału, twórcy dodali trzy zupełnie nowe misje-prequele, które rzucą nowe światło na wydarzenia poprzedzające lądowanie na pierścieniu Alpha Halo. W przeciwieństwie do oryginału, kampanię przejdziemy w czteroosobowej kooperacji online z pełnym wsparciem dla cross-playu. W grze znajdziemy 9 dodatkowych broni z późniejszych odsłon serii (m.in. Battle Rifle i Energy Sword) oraz możliwość przejmowania (hijackingu) pojazdów wroga.