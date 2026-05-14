Jeszcze jedna darmowa gra do odebrania. Epic Games Store nie chce się zatrzymać i oferuje następny bonusowy prezent

Radosław Krajewski
2026/05/14 19:40
Zasypało darmówkami od Epica.

Epic Games Store szaleje z okazji startu Mega Wyprzedaży 2026. Sklep rozdaje nie tylko dwa hity całkowicie za darmo, ale także przez kilka najbliższych dni użytkownicy mogą odebrać bonusową grę w prezencie. Okazuje się, że na tym nie koniec i sklep postanowił odliczyć do czterech, oferując jeszcze jedną darmową grę. Tytułem z najnowszej oferty jest Devil's Island. To pierwszoosobowy horror akcji z elementami survivalu. Produkcja studia Never Say Never zadebiutowała w sierpniu 2023 roku. Tytuł jest obecnie do odebrania za darmo, ale promocja kończy się już za niecałe 48 godziny. Poniżej znajdziecie wszystkie szczegóły oferty.

Devil’s Island to nie tylko FPS z elementami survivalu, ale także przerażająca podróż do postapokaliptycznego świata. W tej grze grozy odkryjesz sekrety dawno zapomnianych cywilizacji i stawisz czoła nieznanym zagrożeniom. Czy jesteś gotowy na to wyzwanie?

Devil’s Island to zombie FPS z elementami survivalu i horroru, osadzony w postapokaliptycznym świecie, który dobiegł już końca. Wcielasz się w najemnika wysłanego na tajemniczą wyspę, aby zbadać jej sekrety oraz źródło apokalipsy. Na swojej drodze zmierzysz się z zombie, innymi stworzeniami, pułapkami i zagadkami, jednocześnie dbając o głód, pragnienie, zdrowie i zasoby. Odkryjesz również tajemnicę pochodzenia ludzkości i obcych, która łączy elementy różnych religii oraz mitów. Gra oferuje dynamiczną rozgrywkę z perspektywy pierwszej osoby, w której każdy błąd i pośpiech mogą okazać się śmiertelne. Do dyspozycji otrzymasz broń białą i palną, a także specjalne umiejętności odblokowywane wraz z rozwojem podstawowych parametrów postaci. Produkcja zachwyca oprawą graficzną i dźwiękową, budując atmosferę postapokaliptycznej grozy i nieustannego napięcia. Devil’s Island to tytuł dla fanów zombie, survivalu i zagadek, który zapewni wiele godzin emocjonującej rozgrywki – czytamy w opisie gry.

Jeżeli jesteście zainteresowani odebraniem Devil's Island za darmo, to udajcie się pod ten adres. Promocja trwa tylko do 16 maja do godziny 12:11 czasu polskiego.

Radosław Krajewski

Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.


Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.

