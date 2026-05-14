Polska gra powalczy o prestiżową nagrodę w Nowym Jorku. ROCKBEASTS z historyczną nominacją na Tribeca Festival

Mikołaj Berlik
2026/05/14 18:50
Produkcja studia LICHTHUND jako pierwsza gra z Polski otrzymała nominację na prestiżowy Tribeca Festival w Nowym Jorku.

ROCKBEASTS znalazło się w gronie 12 wyróżnionych produkcji wybranych przez organizatorów jednego z najważniejszych festiwali związanych z filmem, narracją i nowoczesną rozrywką. Gra będzie prezentowana odwiedzającym wydarzenie na Manhattanie w dniach 10–14 czerwca.

ROCKBEASTS – rockowe RPG inspirowane latami 90.

Twórcy z polskiego studia LICHTHUND nie ukrywają zadowolenia z wyróżnienia. Rafał Zaremba, współtwórca i producent projektu, podkreśla, że nominacja potwierdza słuszność obranego kierunku artystycznego oraz pokazuje, że ambitne niezależne projekty nadal mają miejsce na rynku. Gra przeniesie nas do alternatywnej Ameryki lat 90., zamieszkanej przez antropomorficzne postacie. W trakcie rozgrywki wcielimy się w menedżera początkującego zespołu rockowego i zajmiemy się praktycznie każdym aspektem działalności kapeli – od organizowania koncertów i prób po negocjacje z wydawcami oraz gaszenie konfliktów między muzykami.

Za fabułę odpowiada Jakub Szamałek, znany między innymi z pracy przy Wiedźminie 3 oraz Cyberpunk 2077. Twórcy zapowiadają rozbudowaną narrację, liczne wybory oraz system relacji wpływający na dalszy przebieg historii. Oprawa wizualna ma być hołdem dla estetyki MTV i animacji dla dorosłych z lat 90. Inspiracjami są między innymi Daria, Beavis and Butt-Head oraz BoJack Horseman.

Tribeca Festival od kilku lat coraz mocniej promuje gry wideo jako formę nowoczesnego storytellingu. W poprzednich edycjach prezentowano między innymi takie produkcje jak Blue Prince, Cairn czy Neva.

ROCKBEASTS zmierza na PC, PlayStation 5, Xbox Series X|S oraz Nintendo Switch. Premiera gry planowana jest jeszcze na 2026 rok.

Źródło:https://bettergamingagency.prowly.com/457885-rockbeasts-zapisuje-sie-w-historii-jako-pierwsza-polska-gra-z-nominacja-na-tribeca-festival-w-nowym-jorku

