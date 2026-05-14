Polska gra powalczy o prestiżową nagrodę w Nowym Jorku. ROCKBEASTS z historyczną nominacją na Tribeca Festival

ROCKBEASTS znalazło się w gronie 12 wyróżnionych produkcji wybranych przez organizatorów jednego z najważniejszych festiwali związanych z filmem, narracją i nowoczesną rozrywką. Gra będzie prezentowana odwiedzającym wydarzenie na Manhattanie w dniach 10–14 czerwca.

ROCKBEASTS – rockowe RPG inspirowane latami 90.

Twórcy z polskiego studia LICHTHUND nie ukrywają zadowolenia z wyróżnienia. Rafał Zaremba, współtwórca i producent projektu, podkreśla, że nominacja potwierdza słuszność obranego kierunku artystycznego oraz pokazuje, że ambitne niezależne projekty nadal mają miejsce na rynku. Gra przeniesie nas do alternatywnej Ameryki lat 90., zamieszkanej przez antropomorficzne postacie. W trakcie rozgrywki wcielimy się w menedżera początkującego zespołu rockowego i zajmiemy się praktycznie każdym aspektem działalności kapeli – od organizowania koncertów i prób po negocjacje z wydawcami oraz gaszenie konfliktów między muzykami.