Nowe mapy, pojazdy i misje w RoadCraft. Rebuild Expansion już dostępne

RoadCraft zaliczył udany debiut w maju bieżącego roku. Na Steamie, w dniu premiery, zagrało trzykrotnie więcej osób niż w SnowRunnera . Teraz tytuł otrzymał swoje pierwsze duże rozszerzenie, nazwane Rebuild Expansion.

RoadCraft z pierwszym dużym dodatkiem. Rebuild Expansion wprowadza nowe mapy i pojazdy

Dodatek wprowadza dwie nowe mapy, pięć unikalnych pojazdów oraz sto świeżych misji. Jest on dostępny jako płatne rozszerzenie na platformach PlayStation 5, Xbox Series X/S i PC, ale to nie wszystko – wszyscy gracze otrzymają również bezpłatną zawartość.

Rebuild Expansion rozszerza świat gry o dwa nowe regiony, czerpiące inspirację z geografii Europy Środkowej. Pierwszy z nich, „Zanieczyszczenie”, stawia przed graczami zadanie przywrócenia życia obszarowi zdewastowanemu przez aktywność sejsmiczną, wymagając oczyszczenia go z niebezpiecznych odpadów chemicznych. Druga mapa, „Wymycie”, przeniesie użytkowników na pustkowie, gdzie celem będzie ponowne uruchomienie potężnej rafinerii ropy.