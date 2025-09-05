Zaloguj się lub Zarejestruj

Nowe mapy, pojazdy i misje w RoadCraft. Rebuild Expansion już dostępne

Patrycja Pietrowska
2025/09/05 15:00
0
0

Pierwsze DLC do RoadCraft trafiło już do graczy.

RoadCraft zaliczył udany debiut w maju bieżącego roku. Na Steamie, w dniu premiery, zagrało trzykrotnie więcej osób niż w SnowRunnera. Teraz tytuł otrzymał swoje pierwsze duże rozszerzenie, nazwane Rebuild Expansion.

RoadCraft – Rebuild Expansion
RoadCraft z pierwszym dużym dodatkiem. Rebuild Expansion wprowadza nowe mapy i pojazdy

Dodatek wprowadza dwie nowe mapy, pięć unikalnych pojazdów oraz sto świeżych misji. Jest on dostępny jako płatne rozszerzenie na platformach PlayStation 5, Xbox Series X/S i PC, ale to nie wszystko – wszyscy gracze otrzymają również bezpłatną zawartość.

Rebuild Expansion rozszerza świat gry o dwa nowe regiony, czerpiące inspirację z geografii Europy Środkowej. Pierwszy z nich, „Zanieczyszczenie”, stawia przed graczami zadanie przywrócenia życia obszarowi zdewastowanemu przez aktywność sejsmiczną, wymagając oczyszczenia go z niebezpiecznych odpadów chemicznych. Druga mapa, „Wymycie”, przeniesie użytkowników na pustkowie, gdzie celem będzie ponowne uruchomienie potężnej rafinerii ropy.

GramTV przedstawia:

Oprócz płatnego rozszerzenia wszyscy gracze RoadCraft mogą cieszyć się darmowymi dodatkami. Wśród nich znajdzie się Wayfarer ST7050, nowy wariant cysterny paliwowej. Najważniejszym elementem bezpłatnej aktualizacji są zaawansowane opcje poziomu trudności, które są odpowiedzią na prośby społeczności. Opcje te wprowadzają bardziej rygorystyczne zarządzanie paliwem, trudniejsze warunki konwoju oraz surowsze zasady regeneracji.

Gracze będą musieli odnaleźć się w różnych środowiskach – od skażonych lasów po zatopione bagna – oraz zmierzyć się ze skutkami katastrof ekologicznych i przemysłowych, korzystając z logistyki strategicznej i ciężkiego sprzętu. Do uruchomienia rozszerzenia wymagana jest podstawowa wersja gry RoadCraft.

Przypomnijmy, że RoadCraft ukazał się 20 maja 2025 roku. Gra trafiła na komputery osobiste oraz konsole PlayStation 5 i Xbox Series X/S. Zainteresowanych zachęcamy do lektury: Recenzja Roadcraft, czyli najprzystępniejszej produkcji od twórców Snowrunnera.

News
DLC
dodatek
rozszerzenie
symulator
Saber Interactive
Focus Entertainment
Roadcraft
Patrycja Pietrowska

​Redaktorka Gram.pl. Szczególnie lubi symulatory, survivale, gry strategiczne i ekonomiczne. Poza wirtualnym światem kolekcjonuje płyty z muzyką.

