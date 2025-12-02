Microsoft Flight Simulator 2024 - recenzja gry na PlayStation 5

Po roku od premiery wracamy do Microsoft Flight Simulator 2024 po to, aby sprawdzić czy jest lepiej. Podpowiem – zdecydowanie, choć nie nadal nie bez problemów

Pamiętam, jak nieco ponad rok temu pisałem recenzję Microsoft Flight Simulator 2024 na gram.pl i trzeba sobie powiedzieć to szczerze – było bardzo słabo. Prawda jest bowiem taka, że ocenę 5/10 MSFS 2024 dostał głównie za wersję pecetową, która w odróżnieniu od tego z Xbox Series X/S prezentowała się i działała nieco lepiej , a także była dostępna od ręki w Game Passie.

Cała reszta natomiast działała z dużymi problemami, zdecydowanie gorzej od swojej poprzedniczki. Powiedziałem sobie wtedy, że zdecydowanie warto będzie wrócić do tematu za rok sprawdzając czy wszystko będzie już na swoim miejscu. Dlatego też recenzja wersji na PlayStation 5 jest ku temu idealną okazją. Czy jest lepiej? Powiem tak – zdecydowanie, choć nadal tych bolączek Microsoft Flight Simulator 2024 trochę posiada. Jednakże jeśli ktoś myślał o tym, aby usiąść za sterami wirtualnego samolotu, to jest to chyba najlepszy możliwy moment. Chociaż w tym przypadku myślę, że lepiej byłoby już dodać ten rok 2025 do tytułu. Głównie po to, aby o tej wersji z 2024 roku zwyczajnie zapomnieć.

Tutaj również warto zaznaczyć, że o ile jest to recenzja wersji na PlayStation 5, to jest to raczej coś w stylu “re-recenzji” oraz sprawdzenie gry po roku czasu od premiery w pewnym porównaniu do poprzedniej wersji konsolowej.

Chyba warto byłoby to „2024” z nazwy zamienić…

… głównie dlatego, aby wspomnień po ubiegłorocznej premierze Microsoft Flight Simulator było jak najmniej.

Specjalnie bowiem nie sprawdzałem Microsoft Flight Simulator 2024 w ostatnich miesiącach po to, aby na chłodno i neutralnie usiąść do wersji na PlayStation 5 sprawdzając przy okazji, czy moje wrażenia będą podobne. Co prawda na początku było coś w stylu „eh, znowu te dialogi…”, ale do nich idzie jakoś przywyknąć. Do koślawego czytania wielu rzeczy w stylu AI również, bowiem bez względu na to, czy jest to wersja angielska, czy wersja polska, to tych błędów pojawia się praktycznie podobna ilość. Można więc powoli traktować to jako mem, gdy nagle pojawia się „dwutysięcznego roku” czy inne mieszanki „ponglishowe”, których jest tu multum.

Natomiast pod względem ewentualnych błędów jest o wiele lepiej niż było to jeszcze dobrych kilkanaście miesięcy temu. Najlepiej widać to wszystko na przykładzie wszelkich elementów związanych z głównymi etapami lotu. Tak, MFSF 2024 wreszcie potrafi dobrze odpowiedzieć na wezwania z radia, określić miejsce postoju czy drogę kołowania (choć nie zawsze, ale to zdarzyło mi się teraz tylko jeden raz na wiele godzin rozgrywki) lub też reagować na to, co chcemy zrobić z naszym samolotem np. hamulce reagują o wiele lepiej niż w przypadku wersji Xbox Series X/S.

Z drugiej jednak strony to nie jest tak, że błędy w Microsoft Flight Simulator 2024 nie występują – jest o zdecydowanie o 80 procent mniej, ale czasami potrafi coś uderzyć mocno znienacka. Jednym z takich przykładów może być fakt, iż przy ewentualnym rozbiciu się samolotu punkt restartu potrafi być zupełnie inny niż założony. Startując z poziomu nieba zdarza się, że mamy wyłączony silnik, a przy kołowaniu na postój startujemy gdzieś w lesie. Ot taka przypadłość, która czasami się zdarza. Tutaj z kolei przydałaby się pewna dodatkowa opcja rozpisania co było powodem, że musieliśmy zacząć od początku daną sekwencję – coś na wypadek raportu z wypadku lotniczego. Po co? Aby nadal się doszkalać i zapamiętać, że żyłowanie silnika na maksymalnej mocy raczej nie jest dobrym pomysłem na dłuższym dystansie.

Zdecydowanie lepiej natomiast jest w przypadku certyfikacji, gdzie tych błędów związanych z ewentualnymi bugami praktycznie nie uświadczyłem. Jest to o tyle ważna informacja, że jeśli chcecie bawić się w trybie kariery (a zakładam, że chcecie), to ewentualne problemy mogą głównie wynikać z tego, że będziecie mieli problemy z ukończeniem danego zadania. Chociaż tutaj nawet przy krytycznych problemach z lądowaniem i tak udawało się zgarnąć najwyższą możliwą ocenę.