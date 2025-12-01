Ten pinball na VR otrzyma sześć nowych stołów, w tym Godzilla kontra Kong

Pinball FX VR, wirtualna odsłona popularnej serii flipperów od Zen Studios, w przyszłym tygodniu wzbogaci się o sześć nowych stołów DLC. Dodatek trafi na platformę Meta Quest 4 grudnia i rozszerzy kolekcję o kultowe postaci i motywy popkultury. Największym hitem pakietu będzie Godzilla kontra Kong, zawierający trzy stoły poświęcone Kongowi, Godzilli i Mechagodzilli. Ale to nie wszystko.

W Pinball FX VR znajdzie się Godzilla i Kong

Oprócz tego Zen Studios przygotowało dwa stoły Williamsa i Bally w ramach Universal Monsters Pack. To gratka dla fanów potworów tej wytwórni. Pierwszy z nich, Monster Bash, pozwala graczom zmierzyć się z klasycznymi potworami, takimi jak Frankenstein, Mumia i Dracula. Drugim jest Potwór z Czarnej Laguny, stół oparty na kultowym horrorze z 1954 roku. Dzięki temu dodatek łączy w sobie zarówno motywy nowoczesne, jak i klasykę gatunku horroru i kina.