Ten pinball na VR otrzyma sześć nowych stołów, w tym Godzilla kontra Kong

Jakub Piwoński
2025/12/01 18:40
Fani popkultury będą zachwyceni. Ale muszą do zabawy założyć gogle VR.

Pinball FX VR, wirtualna odsłona popularnej serii flipperów od Zen Studios, w przyszłym tygodniu wzbogaci się o sześć nowych stołów DLC. Dodatek trafi na platformę Meta Quest 4 grudnia i rozszerzy kolekcję o kultowe postaci i motywy popkultury. Największym hitem pakietu będzie Godzilla kontra Kong, zawierający trzy stoły poświęcone Kongowi, Godzilli i Mechagodzilli. Ale to nie wszystko.

Pinball FX VR
Pinball FX VR

W Pinball FX VR znajdzie się Godzilla i Kong

Oprócz tego Zen Studios przygotowało dwa stoły Williamsa i Bally w ramach Universal Monsters Pack. To gratka dla fanów potworów tej wytwórni. Pierwszy z nich, Monster Bash, pozwala graczom zmierzyć się z klasycznymi potworami, takimi jak Frankenstein, Mumia i Dracula. Drugim jest Potwór z Czarnej Laguny, stół oparty na kultowym horrorze z 1954 roku. Dzięki temu dodatek łączy w sobie zarówno motywy nowoczesne, jak i klasykę gatunku horroru i kina.

Pinball FX VR oferuje rozgrywkę, która przenosi tradycyjny flipper w pełne trójwymiarowe środowisko VR, umożliwiając graczom interakcję z mechaniką stołów w przestrzeni 360 stopni. Od premiery gra doczekała się wielu kolaboracji i DLC, adaptujących popularne stoły z wersji na płaskim ekranie. W poprzednich rozszerzeniach pojawiły się między innymi stoły z Tomb Raider, Indiana Jones, Strefa Mroku, Rodzina Addamsów czy Star Trek: Następne Pokolenie.

Sześć nowych stołów DLC ma trafić do sprzedaży 4 grudnia, a ceny dodatków nie zostały jeszcze ujawnione. Pinball FX VR pozostaje jednym z najciekawszych przykładów wirtualnych flipperów, oferując zarówno graczom casualowym, jak i fanom klasyki możliwość rywalizacji w atrakcyjnych wizualnie stołach VR.

