Nowe Gwiezdne Wojny z oficjalnym zdjęciem zapomnianej postaci. Tak bardzo się zmienił, że możecie go nie poznać

Jakub Piwoński
2026/03/09 11:30
Czy dorówna swemu ojcu?

W maju wejdą do kin nowe Gwiezdne wojny – Mandalorian & Grogu. Promocja filmu się rozkręca. W Empire pojawiło się ekskluzywne zdjęcie. Przedstawia ono Rotta, czyli syna słynnego Jabby Hutt. Fani Gwiezdnych wojen mogli pamiętać tę postać w Wojen Klonów. W filmie dostaniemy jego znacznie dojrzalszą i zdecydowanie silniejszą wersję.

Mandalorian & Grogu

Mandalorian & Grogu – Rotta na pierwszym zdjęciu

Rotta w nadchodzącym filmie Mandalorian & Grogu pojawia się w zupełnie nowej odsłonie. Dotychczas był bezbronny – poznaliśmy go jak był dzieckiem. Teraz prezentuje imponującą sylwetkę, z muskularnymi ramionami i sześciopakiem, gotowy do walki w arenach gladiatorów. W filmie Rotta ma pokazać, że również może stać się groźnym graczem w przestępczym świecie odległej galaktyki. Jak zdradza reżyser Jon Favreau, Rotta „jest w świetnej formie, walczy w arenach, jest jak gladiator”. Głosu postaci użyczy aktor Jeremy Allen White, znany z serialu The Bear. Co ciekawe, niektóre kwestie Rotty mają być wypowiadane w języku Huttese.

Przypomnimy, że akcja filmu ma być powiązana z serialem The Mandalorian. Toczy się kilka lat po wydarzeniach z Powrotu Jedi, czyli po śmierci Jabby Hutta. Rotta miał więc czas, by nie tylko zaakceptować los ojca, ale też wyrobić sobie własną reputację w galaktyce.

GramTV przedstawia:

Premiera filmu zaplanowana jest na 22 maja 2026 roku. Nowa produkcja oznacza powrót Gwiezdnych Wojen na wielki ekran po siedmiu latach przerwy w trakcie której, z gorszym i lepszym skutkiem Disney dostarczał nam kolejne seriale z uniwersum. Niedawno pisaliśmy także o tym, że jeden z filmów z Gwiezdnych wojen możliwe, że został anulowany. Inny jednak wciąż powstaje i zadebiutuje już w przyszłym roku.

Źródło:https://screenrant.com/mandalorian-and-grogu-image-rotta-the-hutt-best-look/

Jakub Piwoński

Dziennikarz filmowy, krytyk. Lubi otwarte podejście do kina i popkultury. Fantastykę w każdej postaci przeplata seansami klasyki. Gdy akurat nie gra w Diablo 4, nie pogardzi dobrym komiksem i książką.




Komentarze
1
Grze
Gramowicz
Dzisiaj 11:40

Ja wiem, że komentowanie wymyślonej postaci wymyślonego filmu w wymyślonym universie pozornie mija się z celem... Ale patrzę na tę wizualizację i pojawiają się pytania, które spędzają sen z powiek:

1. jak on się porusza?

2. jak on się rozmnaża...?




