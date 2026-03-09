Nowe Gwiezdne Wojny z oficjalnym zdjęciem zapomnianej postaci. Tak bardzo się zmienił, że możecie go nie poznać

W maju wejdą do kin nowe Gwiezdne wojny – Mandalorian & Grogu. Promocja filmu się rozkręca. W Empire pojawiło się ekskluzywne zdjęcie. Przedstawia ono Rotta, czyli syna słynnego Jabby Hutt. Fani Gwiezdnych wojen mogli pamiętać tę postać w Wojen Klonów. W filmie dostaniemy jego znacznie dojrzalszą i zdecydowanie silniejszą wersję.

Mandalorian & Grogu – Rotta na pierwszym zdjęciu

Rotta w nadchodzącym filmie Mandalorian & Grogu pojawia się w zupełnie nowej odsłonie. Dotychczas był bezbronny – poznaliśmy go jak był dzieckiem. Teraz prezentuje imponującą sylwetkę, z muskularnymi ramionami i sześciopakiem, gotowy do walki w arenach gladiatorów. W filmie Rotta ma pokazać, że również może stać się groźnym graczem w przestępczym świecie odległej galaktyki. Jak zdradza reżyser Jon Favreau, Rotta „jest w świetnej formie, walczy w arenach, jest jak gladiator”. Głosu postaci użyczy aktor Jeremy Allen White, znany z serialu The Bear. Co ciekawe, niektóre kwestie Rotty mają być wypowiadane w języku Huttese.