15 lat temu zakończono wsparcie tej gry z Gwiezdnych wojen. Fani wciąż utrzymują ją przy życiu dzięki nowym aktualizacjom

Popularna niegdyś gra Star Wars wciąż ma oddane grono fanów, którzy chętnie pracują nad ulepszeniami i zmianami w rozgrywce.

Piętnaście lat po oficjalnym zamknięciu Star Wars Galaxies wciąż żyje dzięki oddanej społeczności. Niezależny, fanowski projekt Restoration od lat rozwija prywatny serwer kultowego MMO, regularnie dostarczając duże aktualizacje. Najnowsza z nich wprowadza rozbudowany system galaktycznej wojny domowej, który według twórców znacząco zmienia sposób funkcjonowania całej gry. Star Wars Galaxies Restoration – MMORPG ze świata Gwiezdnych wojen wciąż otrzymuje nowości dzięki fanom Aktualizacja o nazwie Shatterpoint koncentruje się na cyklicznym konflikcie pomiędzy Imperium a Rebelią. Rywalizacja obejmuje siedem planet, a zwycięstwo osiąga frakcja, która jako pierwsza zdobędzie większość, gromadząc po milion punktów kontroli na poszczególnych światach. Mechanika nie ogranicza się wyłącznie do walki, ponieważ Star Wars Galaxies od zawsze stawiało na różnorodne profesje i społeczne role graczy.

Wojna toczy się na wielu frontach, również poza polem bitwy. Gracze specjalizujący się w profesjach społecznych mogą angażować się w działania wywiadowcze, zbierać informacje dla swojej frakcji lub dezinformować przeciwnika, wpływając na strategiczne decyzje w galaktyce. System ten pozwala nawet manipulować ruchem wojsk Imperium poprzez fałszywe dane wywiadowcze. Aktualizacja wprowadza także trzecią frakcję, czyli Najemników. Ich zadaniem jest wspieranie słabszej strony konfliktu, za co otrzymują specjalne nagrody. Gdy jedna z głównych frakcji zdobędzie cztery z siedmiu planet, rozpoczyna się decydujące starcie Shatterpoint na ostatnim przejętym świecie. Według twórców bitwa pozostawia trwały ślad w uniwersum gry. Te środowiskowe blizny, od zmian wpływających na mapę po najdrobniejsze detale, zostały zaprojektowane tak, aby dostosowywały się do rozwoju świata i były odkrywane przez graczy z czasem. Wprowadzone zmiany są nieodwracalne i na zawsze pozostaną unikalne dla tej linii czasu serwera.

GramTV przedstawia:

Po zakończeniu wydarzenia cykl rozpoczyna się od nowa, tworząc dynamiczną, żyjącą galaktykę przypominającą system globalnej wojny znany z Helldivers. Twórcy podkreślają, że takie podejście idealnie pasuje do Star Wars Galaxies, które od początku przyciągało graczy narracją budowaną przez mechaniki i profesje, a nie tylko klasyczny schemat walki i zdobywania łupów. Shatterpoint to nie jedyna nowość. Aktualizacja dodaje również Flashpointy, czyli losowe otwarte starcia PvP, system galaktycznych linii zaopatrzenia oraz nową ośmioosobową instancję. Projekt Restoration pokazuje, że nawet po latach od zamknięcia oficjalnych serwerów stare MMO może nadal się rozwijać dzięki pasji społeczności. Star Wars Galaxies może już nie istnieć w oficjalnej formie, ale dla wielu graczy galaktyka wciąż żyje i nie przestaje się zmieniać.

Radosław Krajewski Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.

Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.