Właśnie dzięki temu nazwisku, jest nadzieja, że Star Wars: Starfighter odniesie sukces

Niedawno informowaliśmy o tym, że nadchodzący film Shawna Levy’ego Star Wars: Starfighter jest już widoczny na pierwszym zdjęciu. Teraz wiadomo już, kto za te zdjęcia w filmie odpowiada. Film doczekał się ważnego wzmocnienia w ekipie. Za kamerą stanie Claudio Miranda, nagrodzony Oscarem autor zdjęć do Życia Pi.

Film Star Wars: Starfighter otrzymał światowej sławy operatora

Miranda ma na koncie także nominację do Oscara za Ciekawy przypadek Benjamina Buttona, a w ostatnich latach odpowiadał za zdjęcia do widowisk Top Gun: Maverick i F1, obu w reżyserii Josepha Kosinskiego. Jego nazwisko kojarzone jest z efektownym, dynamicznym stylem i odważnym podejściem do wizualnej strony dużych produkcji. W kontekście nowego filmu ze świata Gwiezdnych wojen, który już od strony konceptualnej ma zapewniać wiele kosmicznych scen lotów, nazwisko operatora pasuje tu jak ulał i jest zapowiedzią wielu wrażeń.