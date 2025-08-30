Zaloguj się lub Zarejestruj

Właśnie dzięki temu nazwisku, jest nadzieja, że Star Wars: Starfighter odniesie sukces

Jakub Piwoński
2025/08/30 14:30
0
0

Film doczekał się właśnie ważnej aktualizacji.

Niedawno informowaliśmy o tym, że nadchodzący film Shawna Levy’ego Star Wars: Starfighter jest już widoczny na pierwszym zdjęciu. Teraz wiadomo już, kto za te zdjęcia w filmie odpowiada. Film doczekał się ważnego wzmocnienia w ekipie. Za kamerą stanie Claudio Miranda, nagrodzony Oscarem autor zdjęć do Życia Pi.

Star Wars: Starfighter
Star Wars: Starfighter

Film Star Wars: Starfighter otrzymał światowej sławy operatora

Miranda ma na koncie także nominację do Oscara za Ciekawy przypadek Benjamina Buttona, a w ostatnich latach odpowiadał za zdjęcia do widowisk Top Gun: Maverick i F1, obu w reżyserii Josepha Kosinskiego. Jego nazwisko kojarzone jest z efektownym, dynamicznym stylem i odważnym podejściem do wizualnej strony dużych produkcji. W kontekście nowego filmu ze świata Gwiezdnych wojen, który już od strony konceptualnej ma zapewniać wiele kosmicznych scen lotów, nazwisko operatora pasuje tu jak ulał i jest zapowiedzią wielu wrażeń.

GramTV przedstawia:

Premiera Starfightera zaplanowana jest na 28 maja 2027 roku, a fakt dołączenia Mirandy wielu fanów przyjęło jako największą zaletę projektu. W komentarzach na forach i w mediach społecznościowych powtarza się opinia, że ta wiadomość jest o wiele bardziej ekscytująca niż sam fakt, że film reżyseruje Shawn Levy. Zdaniem części fanów to właśnie operator zdjęć daje nadzieję, że produkcja utrzyma poziom widowiska pokroju Top Gun: Maverick.

Źródło:https://www.worldofreel.com/blog/2025/8/28/claudio-miranda

Tagi:

Popkultura
Shawn Levy
Star Wars: Starfighter
Claudio Miranda
Jakub Piwoński

Wieloletni dziennikarz, redaktor, krytyk, który lubi opowiadać o tym co właśnie obejrzał. W gram.pl od 2024 roku.


Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112