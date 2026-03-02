Oficjalny prequel Star Wars Outlaws lepszy od gry Ubisoftu? Fani są zachwyceni

Na początku lutego zadebiutowała powieść Star Wars Outlaws: Low Red Moon, stanowiąca oficjalny prequel wydarzeń znanych z gry. Za książkę odpowiada Mike Chen, autor bestsellerów z listy New York Timesa. Akcja rozgrywa się pomiędzy wydarzeniami z piątej i szóstej części Gwiezdnych, a fabuła koncentruje się na kryminalnym półświatku galaktyki.

Fani nie kryli rozczarowania, gdy okazało się, że planowana kontynuacja Star Wars Outlaws została anulowana z powodu niezadowalających wyników sprzedaży. Wydawało się, że pierwsza w historii otwarta gra akcji osadzona w uniwersum Gwiezdnych wojen nie doczeka się dalszego rozwinięcia fabularnego. Tymczasem Lucasfilm pozytywnie zaskoczył społeczność, ogłaszając zupełnie nowy projekt rozszerzający to uniwersum.

Choć w centrum gry znajdowała się Kay Vess, tym razem twórcy kierują uwagę na postać Jaylena Vraxa, wpływowego przestępcę i przełożonego bohaterki Outlaws. To właśnie jego przeszłość oraz droga do świata zorganizowanej przestępczości stają się osią opowieści. Towarzyszy mu znany fanom droid komandos ND-5, który ponownie odgrywa istotną rolę w historii.

Jaylen Barsha, dziedzic ogromnej potęgi i majątku swojej rodziny, miał życie zaplanowane w najdrobniejszych szczegółach przez rodziców, choć sam podejrzewał, że jego zaniedbywany przyrodni brat Sliro lepiej pasowałby do świetlanej korporacyjnej przyszłości, jaką dla nich przewidziano. Wszystko zmieniło się, gdy Imperium odebrało im to pod sfabrykowanymi zarzutami spisku. Zanim Jaylen zdążył poprosić Sliro o pomoc w oczyszczeniu nazwiska Barsha, do rodzinnej posiadłości przybył bojowy droid z misją wymordowania całego klanu. Jaylen jako jedyny przetrwał atak i zrozumiał, że przeprogramowany przez niego droid jest jego jedyną szansą na przeżycie. Od tej chwili nie mógł już być Jaylenem Barshą. Musiał stać się Jaylenem Vraxem - brzmi oficjalny opis książki.

W sieci szybko pojawiły się pierwsze opinie czytelników. Na subreddicie poświęconym książkom z uniwersum Gwiezdnych wojen nie brakuje entuzjastycznych głosów.