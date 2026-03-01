To najlepsza gra strategiczna ze świata Gwiezdnych wojen. Kultowy RTS zasługuje na remaster lub nową część

Wielu fanów Star Wars chętnie zagrałoby w nową odsłonę tej serii.

Gdy mowa o grach z uniwersum Gwiezdnych wojen, większość fanów automatycznie wskazuje strzelanki lub RPG-i. Tymczasem jedna z najważniejszych produkcji w historii marki reprezentuje zupełnie inny gatunek. W 2026 roku swoje dwudziestolecie obchodzi Star Wars: Empire at War, strategia czasu rzeczywistego, która mimo upływu lat wciąż pozostaje dla wielu graczy najlepszą odsłoną RTS-a osadzoną w tym świecie. Minęło 20 lat od debiutu Star Wars: Empire at War Tytuł zadebiutował 16 lutego 2006 roku i od początku imponował rozmachem. Twórcy oddali w ręce graczy całą galaktykę, przedstawioną na trójwymiarowej mapie strategicznej. Zabawa nie ograniczała się wyłącznie do bitew kosmicznych ani do potyczek na powierzchni planet. Produkcja łączyła oba te elementy, pozwalając dowodzić flotami gwiezdnymi, a następnie przenosić walkę na ląd z udziałem piechoty oraz ciężkich maszyn bojowych.

Jednym z filarów sukcesu okazała się różnorodność trybów rozgrywki. Kampania fabularna prowadziła gracza przez kolejne misje i rozwijała konflikt pomiędzy Imperium a Rebelią. Tryb podboju galaktycznego oferował znacznie większą swobodę, stawiając na zarządzanie zasobami, rozwój technologii oraz kontrolę kolejnych systemów. Dochodził do tego klasyczny tryb potyczki, który pozwalał skupić się wyłącznie na budowie baz i prowadzeniu bitew w czasie rzeczywistym.



Kluczowe znaczenie miała ekonomia. Planety generowały kredyty, które inwestowano w badania, produkcję jednostek oraz rozbudowę infrastruktury obronnej. Same starcia były widowiskowe i jednocześnie taktyczne, ponieważ liczba oddziałów na polu bitwy była ograniczona. Część wojsk pozostawała w rezerwie i mogła zostać wezwana jako wsparcie w odpowiednim momencie. W grze nie zabrakło ikonicznych bohaterów znanych z filmów. Na polu walki pojawiali się między innymi Obi-Wan Kenobi, Darth Vader czy Imperator Palpatine, a ich umiejętności Mocy potrafiły przechylić szalę zwycięstwa. Połączenie rozpoznawalnych postaci z solidną mechaniką strategii sprawiło, że tytuł szybko zdobył ogromną popularność i sprzedał się w milionach egzemplarzy. Co istotne, produkcja nie została porzucona po premierze. Twórcy przez lata udostępniali aktualizacje poprawiające stabilność i wydajność. Przywrócono również pełną funkcjonalność rozgrywek sieciowych, a w ostatnich latach pojawiły się nowe mapy do trybu multiplayer. Swoje zrobiła także społeczność modderska, która regularnie rozbudowuje zawartość gry o dodatkowe frakcje, jednostki i bohaterów znanych z późniejszych etapów rozwoju uniwersum. Produkcja doczekała się również dodatku Star Wars: Empire at War - Forces of Corruption, wydanego już w październiku tego samego roku.

