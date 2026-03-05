The Bear zamyka kuchnię po piątym sezonie

Serial The Bear oficjalnie zakończy swój bieg po piątym sezonie. Po latach dominacji w rankingach i w branży, finałowy rozdział zamknie historię jednej z najbardziej cenionych produkcji ostatnich lat.

The Bear kończy działalność

Jak donosi Deadline, twórca Christopher Storer pierwotnie planował zakończyć serial po czterech sezonach. Sezon czwarty kończył się odejściem postaci Jeremy’ego Allena White’a, Carmy’ego Berzatto, z restauracji i przekazaniem udziałów. Popularność produkcji i rozproszenie aktorów na inne projekty sprawiły, że ostatecznie zdecydowano się na piąty sezon, który będzie domknięciem całej historii.