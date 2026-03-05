The Bear zamyka kuchnię po piątym sezonie

FX potwierdza koniec serialu po zmianie pierwotnego planu, sezon piąty już w produkcji.
Serial The Bear oficjalnie zakończy swój bieg po piątym sezonie. Po latach dominacji w rankingach i w branży, finałowy rozdział zamknie historię jednej z najbardziej cenionych produkcji ostatnich lat.
The Bear kończy działalność
Jak donosi Deadline, twórca Christopher Storer pierwotnie planował zakończyć serial po czterech sezonach. Sezon czwarty kończył się odejściem postaci Jeremy’ego Allena White’a, Carmy’ego Berzatto, z restauracji i przekazaniem udziałów. Popularność produkcji i rozproszenie aktorów na inne projekty sprawiły, że ostatecznie zdecydowano się na piąty sezon, który będzie domknięciem całej historii.
Informacja ta potwierdza wcześniejsze sygnały ze strony obsady – Jamie Lee Curtis na Instagramie opublikowała zdjęcie z Abby Elliott z podpisem:
ZAKOŃCZONE W WIELKIM STYLU! Otoczona niezwykłą ekipą, grupą scenarzystów, producentów i partnerów scenicznych w serialu stworzonym przez Chrisa Storera, kończąc historię tej niezwykłej rodziny, w której wszyscy się zakochaliśmy. Mogłam dokończyć ją razem z moim małym Berzatto bear.
Od premiery w 2022 roku The Bear zbierał niemal same entuzjastyczne recenzje, osiągając 93% w serwisie Rotten Tomatoes. Serial zdobył też imponującą liczbę nagród – 21 Emmy i pięć Złotych Globów, w tym w kategoriach: Najlepszy Serial Komediowy, Najlepszy Aktor (White), Najlepszy Aktor Wspierający (Ebon Moss-Bachrach), Najlepsza Aktorka Wspierająca (Ayo Edebiri), Najlepszy Gościnny Aktor (Jon Bernthal), Najlepsza Gościnna Aktorka (Curtis) oraz Najlepsza Reżyseria (Storer).
Wzrost popularności i angażowanie się aktorów w inne projekty dodatkowo komplikowało możliwość kontynuowania produkcji. Piąty sezon The Bear będzie więc ostatnią szansą na przywrócenie serialowi dawnej pozycji zarówno wśród krytyków, jak i w sezonie nagród. Wszystkie odcinki serialu dostępne są na Disney+.