To on zagra nowego złoczyńcę w Gwiezdnych wojnach. Stanie się legendą jak Darth Vader?

Wybrano aktora do roli głównego przeciwnika w nadchodzącym filmie z Gwiezdnych wojen.

Projekt wciąż pozostaje w fazie kompletowania obsady. Według źródeł, Smith wcieli się w jednego z kilku antagonistów. Poszukiwana jest również aktorka do roli kobiecego czarnego charakteru, a jedną z kandydatek była Mikey Madison. W filmie wystąpi także Ryan Gosling oraz Mia Goth.

Matt Smith, znany z seriali Doktor Who i Ród smoka, oficjalnie dołącza do świata Gwiezdnych wojen. Aktor zagra jedną z głównych ról w filmie Star Wars: Starfighter w reżyserii Shawna Levy’ego.

To nie pierwszy raz, gdy Smith był łączony z uniwersum Star Wars. W 2018 roku pojawiły się doniesienia, że miał wystąpić w Star Wars: Skywalker. Odrodzenie, jednak ostatecznie do tego nie doszło. W rozmowie z Joshem Horowitzem w podcaście Happy Sad Confused aktor odniósł się do tamtych plotek.