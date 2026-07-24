Grim Dawn rośnie w siłę. Gigantyczny dodatek do konkuretna Path of Exile i Diablo zbiera świetne opinie na Steamie

Twórcy dzielą się ogromną listą nowości.

Po latach od premiery Grim Dawn nadal rozwija się dzięki kolejnym rozszerzeniom. Wczoraj zadebiutował trzeci duży dodatek do cenionego hack'n'slasha – Fangs of Asterkarn – i już od pierwszych godzin spotkał się z bardzo ciepłym przyjęciem graczy. Grim Dawn – świat gry powiększył się o 32% Twórcy z Crate Entertainment zapowiadali, że nowe rozszerzenie będzie największym dodatkiem w historii gry. Obietnice znalazły potwierdzenie w premierowej zawartości. Fangs of Asterkarn wprowadza całkowicie nowy region, który powiększa świat Grim Dawn o około 32%. To jednak dopiero początek zmian. Gracze otrzymali również nowe, dziesiąte mistrzostwo, system personalizacji mikstur, możliwość transmutacji afiksów, przebudzone (Awakened) przedmioty, nowy tryb Ascendant Game Mode i liczne nowe zadania, przeciwników i przedmioty.

Jednocześnie wraz z premierą dodatku wszyscy gracze otrzymali darmową aktualizację 1.3.0.0, która wprowadza szereg zmian i usprawnień również dla osób, które nie zdecydowały się na zakup rozszerzenia.

GramTV przedstawia:

Pierwsze opinie użytkowników są bardzo obiecujące. W chwili publikacji tekstu dodatek zgromadził 469 recenzji na Steamie, z czego 93% stanowią oceny pozytywne, co przekłada się na status „Bardzo pozytywne”. Warto jednak zaznaczyć, że część opinii pochodzi od wieloletnich fanów Grim Dawn, którzy przyznają, że wystawili ocenę jeszcze przed dokładnym ograniem nowej zawartości. To zjawisko często pojawia się przy premierach dużych dodatków do gier z wierną społecznością. Debiut Fangs of Asterkarn wyraźnie pobudził zainteresowanie produkcją. Według danych SteamDB w szczytowym momencie po premierze w Grim Dawn bawiło się ponad 22 tysiące graczy jednocześnie. To wynik zbliżony do premier poprzednich dodatków. Rekord aktywności gry pozostaje znacznie wyższy i wynosi około 61 tysięcy jednoczesnych użytkowników, jednak został ustanowiony podczas darmowego weekendu, dlatego trudno bezpośrednio porównywać oba rezultaty. Na pozytywny odbiór dodatku wpływa również jego cena. Do 30 lipca trwa promocja, dzięki której Fangs of Asterkarn można kupić za 72,89 zł.