Gracze naprawiają Gothic Remake. Znienawidzona mechanika została ułatwiona

Niektórzy gracze przez pierwsze kilka godzin ani razu nie skorzystali z tej mechaniki z powodu zbyt wysokiego poziomu trudności.

Chociaż Gothic Remake został przez graczy przyjęty z dużym entuzjazmem i pomimo licznych błędów, gra zaliczyła świetny start na Steam. Jednak jednym z najbardziej krytykowanych elementów gry jest system otwierania zamków, który dla wielu graczy okazał się znacznie bardziej frustrujący niż satysfakcjonujący. Zaledwie chwilę po udostępnieniu wsparcia dla modyfikacji pojawiły się już pierwsze projekty mające ułatwić ten aspekt rozgrywki. Gothic Remake – gracze sami naprawili mechanikę otwierania zamków Twórcy z Alkimia Interactive przyznali, że śledzą opinie graczy dotyczące mechaniki wytrychów. Studio przypomina jednocześnie, że rozwijanie odpowiedniej umiejętności poprzez inwestowanie punktów rozwoju znacząco zmniejsza poziom trudności tego systemu. Nie wszyscy są jednak przekonani, że problem leży wyłącznie w wysokim poziomie wyzwania. Część społeczności uważa po prostu, że samo otwieranie zamków jest zbyt nużące.

Nie powinno więc dziwić, że po uruchomieniu sekcji gry w serwisie Nexus Mods najpopularniejszą modyfikacją bardzo szybko stał się projekt Unlock All Chests and Doors. Jak sugeruje nazwa, mod pozwala natychmiast otwierać wszystkie skrzynie i drzwi, całkowicie eliminując konieczność korzystania z mechaniki wytrychów.

GramTV przedstawia:

Dla osób, które nie chcą aż tak radykalnego rozwiązania, przygotowano alternatywę w postaci moda Lockpick Settings. Modyfikacja dodaje podpowiedzi podczas otwierania zamków, umożliwia podgląd połączeń oraz sprawia, że wytrychy są mniej podatne na uszkodzenia. Dzięki temu cały proces pozostaje częścią rozgrywki, ale staje się zdecydowanie mniej uciążliwy. To jednak nie koniec projektów przygotowanych przez społeczność. Wśród najpopularniejszych dodatków znalazły się również mody poprawiające wydajność gry oraz takie, które dodają specjalne ikony nad interaktywnymi obiektami. Ułatwia to odróżnianie wartościowych przedmiotów od elementów stanowiących jedynie dekorację otoczenia. Pierwsze reakcje społeczności pokazują, że system otwierania zamków może okazać się jednym z najbardziej dyskutowanych elementów Gothic Remake. Skoro już w pierwszych dniach od udostępnienia modów gracze zaczęli szukać sposobów na jego uproszczenie, deweloperzy prawdopodobnie będą próbowali własnoręcznie naprawić ten mechanizm, niezależnie od powstających modyfikacji. Przygotuj się na Gothic Remake. Sprawdź, ile pamiętasz z kultowej pierwszej części gry

Radosław Krajewski Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.

Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.