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Gracze naprawiają Gothic Remake. Znienawidzona mechanika została ułatwiona

Radosław Krajewski
2026/06/08 10:40
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Niektórzy gracze przez pierwsze kilka godzin ani razu nie skorzystali z tej mechaniki z powodu zbyt wysokiego poziomu trudności.

Chociaż Gothic Remake został przez graczy przyjęty z dużym entuzjazmem i pomimo licznych błędów, gra zaliczyła świetny start na Steam. Jednak jednym z najbardziej krytykowanych elementów gry jest system otwierania zamków, który dla wielu graczy okazał się znacznie bardziej frustrujący niż satysfakcjonujący. Zaledwie chwilę po udostępnieniu wsparcia dla modyfikacji pojawiły się już pierwsze projekty mające ułatwić ten aspekt rozgrywki.

Gothic Remake
Gothic Remake

Gothic Remake – gracze sami naprawili mechanikę otwierania zamków

Twórcy z Alkimia Interactive przyznali, że śledzą opinie graczy dotyczące mechaniki wytrychów. Studio przypomina jednocześnie, że rozwijanie odpowiedniej umiejętności poprzez inwestowanie punktów rozwoju znacząco zmniejsza poziom trudności tego systemu. Nie wszyscy są jednak przekonani, że problem leży wyłącznie w wysokim poziomie wyzwania. Część społeczności uważa po prostu, że samo otwieranie zamków jest zbyt nużące.

Nie powinno więc dziwić, że po uruchomieniu sekcji gry w serwisie Nexus Mods najpopularniejszą modyfikacją bardzo szybko stał się projekt Unlock All Chests and Doors. Jak sugeruje nazwa, mod pozwala natychmiast otwierać wszystkie skrzynie i drzwi, całkowicie eliminując konieczność korzystania z mechaniki wytrychów.

GramTV przedstawia:

Dla osób, które nie chcą aż tak radykalnego rozwiązania, przygotowano alternatywę w postaci moda Lockpick Settings. Modyfikacja dodaje podpowiedzi podczas otwierania zamków, umożliwia podgląd połączeń oraz sprawia, że wytrychy są mniej podatne na uszkodzenia. Dzięki temu cały proces pozostaje częścią rozgrywki, ale staje się zdecydowanie mniej uciążliwy.

To jednak nie koniec projektów przygotowanych przez społeczność. Wśród najpopularniejszych dodatków znalazły się również mody poprawiające wydajność gry oraz takie, które dodają specjalne ikony nad interaktywnymi obiektami. Ułatwia to odróżnianie wartościowych przedmiotów od elementów stanowiących jedynie dekorację otoczenia.

Pierwsze reakcje społeczności pokazują, że system otwierania zamków może okazać się jednym z najbardziej dyskutowanych elementów Gothic Remake. Skoro już w pierwszych dniach od udostępnienia modów gracze zaczęli szukać sposobów na jego uproszczenie, deweloperzy prawdopodobnie będą próbowali własnoręcznie naprawić ten mechanizm, niezależnie od powstających modyfikacji.

Źródło:https://www.pcgamer.com/games/rpg/there-are-already-two-mods-to-make-gothic-remakes-lockpicking-less-painful/

Tagi:

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mody
THQ Nordic
modyfikacje
Gothic
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Gothic Remake
twórczość fanowska
Alkimia Interactive
Radosław Krajewski

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Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.

Komentarze
3
Niakadan
Gramowicz
Ostatni poniedziałek
Yarod napisał:

Jeśli jest taka sama jak w oryginale to za niż bym nie wyłączył. Nadal pamiętam te adrenalinę gdy mozna bylo sie lo dachu włamać do wieży w starym obozie i nakrasc (malo wartościowego) ale zlota :) kartki zapisane kombinacjami. Piekna sprawa :)

Thadrion napisał:

Muszę przyznać, że za pierwszym razem jak zobaczyłem tę mechanikę otwierania zamków to złorzeczyłem okrutnie, jednak po otwarciu pierwszego zamka i ogarnięciu jak to działa kolejne otwieram niemal intuicyjnie. 

Nie jest taka sama

Yarod
Gramowicz
Ostatni poniedziałek
Thadrion napisał:

Muszę przyznać, że za pierwszym razem jak zobaczyłem tę mechanikę otwierania zamków to złorzeczyłem okrutnie, jednak po otwarciu pierwszego zamka i ogarnięciu jak to działa kolejne otwieram niemal intuicyjnie. 

Jeśli jest taka sama jak w oryginale to za niż bym nie wyłączył. Nadal pamiętam te adrenalinę gdy mozna bylo sie lo dachu włamać do wieży w starym obozie i nakrasc (malo wartościowego) ale zlota :) kartki zapisane kombinacjami. Piekna sprawa :)

Thadrion
Gramowicz
Ostatni poniedziałek

Muszę przyznać, że za pierwszym razem jak zobaczyłem tę mechanikę otwierania zamków to złorzeczyłem okrutnie, jednak po otwarciu pierwszego zamka i ogarnięciu jak to działa kolejne otwieram niemal intuicyjnie. 




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Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112