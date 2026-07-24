Sega komentuje sprawę cyfrowej dystrybucji. Legendarny wydawca podjął decyzję

Usłyszeliśmy o przyszłości fizycznych wydań.

Sega zamierza mocniej postawić na sprzedaż cyfrową, jednak nie planuje rezygnować z gier w pudełkach. Prezes firmy Shuji Utsumi przyznał, że rozwój dystrybucji cyfrowej jest kluczowy dla poprawy wyników sprzedaży, ale fizyczne wydania nadal pozostaną ważnym elementem tożsamości firmy. Co dalej z fizyczną dystrybucją? W wywiadzie dla magazynu Famitsu prezes Segi, Shuji Utsumi, opowiedział o kierunku, w jakim zmierza firma. Jego zdaniem zwiększenie udziału sprzedaży cyfrowej jest niezbędne, aby poprawić wyniki pełnopłatnych gier na PC i konsolach.

Jak wyjaśnił Utsumi, coraz większa liczba graczy korzystających z komputerów osobistych sprawia, że Sega chce jeszcze mocniej rozwijać cyfrową dystrybucję. W wielu regionach świata konsole nie cieszą się dużą popularnością, jednak gracze nadal mają dostęp do komputerów, co otwiera firmie drogę do nowych rynków. Sega chce stać się bardziej „świadomą cyfrowo i globalnie zorientowaną firmą”, a rozwój sprzedaży cyfrowej ma odegrać w tym kluczową rolę.

GramTV przedstawia:

Mimo planów związanych z cyfrową dystrybucją, Utsumi zapewnił, że Sega nie zamierza porzucać pudełkowych wydań gier. Co ciekawe, przyznał również, że wewnętrzna kultura firmy od lat opiera się na podejściu „physical first”, czyli stawianiu fizycznych wydań na pierwszym miejscu. Zmiana tego sposobu myślenia wymaga świadomych działań, jednak nie oznacza całkowitego odejścia od tradycyjnej dystrybucji. Według prezesa doświadczenia Segi jako byłego producenta konsol sprawiają, że firma nadal dostrzega wartość fizycznych nośników i chce wypracować model, w którym sprzedaż cyfrowa będzie się rozwijać bez rezygnacji z wydań pudełkowych. Utsumi przyznał również, że 2025 rok był dla Segi wymagający. Kilka dużych premier nie osiągnęło zakładanych wyników sprzedaży. Wśród nich znalazło się Sonic Racing: CrossWorlds, które mimo pozytywnego przyjęcia przez recenzentów sprzedało się poniżej oczekiwań.