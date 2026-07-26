Zaloguj się lub Zarejestruj

W Stranger Than Heaven będzie widowiskowo i brutalnie. Nowy zwiastun pokazuje walkę

Mikołaj Ciesielski
2026/07/26 13:00
0
0

SEGA przypomina graczom o nowej produkcji Ryu Ga Gotoku Studio

W trakcie Summer Game Fest 2026 ujawniono datę premiery Stranger Than Heaven. Zgodnie z przekazanymi informacjami gra zadebiutuje na rynku na początku przyszłego roku. Nic więc dziwnego, że Ryu Ga Gotoku Studio i SEGA chcą odpowiednio przygotować graczy na wspomnianą produkcję, a najnowszy zwiastun prezentuje jeden z jej najważniejszych elementów.

Stranger Than Heaven
Stranger Than Heaven

SEGA i Ryu Ga Gotoku Studio prezentują system walki w Stranger Than Heaven

Opublikowany przez firmę SEGA trailer skupia się bowiem na prezentacji systemu walki w Stranger Than Heaven. W trwającym nieco ponad minutę materiale możemy zobaczyć, jak starcia z oponentami prezentują się w różnych latach, w których rozgrywa się akcja wspomnianej produkcji. Najnowszy zwiastun po raz kolejny zapowiada, że gracze mogą spodziewać się efektownych i brutalnych starć z oponentami, w których trakcie wykorzystają nie tylko siłę mięśni bohatera.

W tych trudnych czasach walka o przetrwanie oznacza jedno: robić wszystko, co konieczne. Posmakuj tych zmagań poprzez surową brutalność nieustannie zmieniającego się systemu walki, który wręcz sprawia wrażenie żywego. Nie będziesz jedynie sterować poczynaniami Makoto Daito, ty się nim staniesz – będziesz niezależnie i instynktownie poruszać lewą i prawą stroną jego ciała, atakując, broniąc się i walcząc o zwycięstwo – czytamy w opisie gry na Steam.

GramTV przedstawia:

Na koniec przypomnijmy, że Stranger Than Heaven zadebiutuje na rynku 15 stycznia 2027 roku. Zgodnie z zapowiedziami gra będzie dostępna w polskiej wersji językowej (napisy) na PC, PlayStation 5 i Xbox Series X/S. Warto dodać, że w dniu swojej premiery nowa produkcja Ryu Ga Gotoku Studio trafi również w ręce abonentów Xbox Game Pass Ultimate i PC Game Pass.

Źródło:https://youtu.be/POYuVGogcTE

Tagi:

News
zwiastun
SEGA
gameplay trailer
Ryu ga Gotoku Studio
Stranger Than Heaven
Mikołaj Ciesielski

Cześć, jestem Mikołaj i w gram.pl pracuję od 2020 roku. Zajmuję się głównie newsami, ale tworzę też różnego rodzaju quizy oraz zestawienia TOP 10. Prywatnie fan fantastyki i gier z dobrą fabułą.

Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112