W Stranger Than Heaven będzie widowiskowo i brutalnie. Nowy zwiastun pokazuje walkę

W trakcie Summer Game Fest 2026 ujawniono datę premiery Stranger Than Heaven. Zgodnie z przekazanymi informacjami gra zadebiutuje na rynku na początku przyszłego roku. Nic więc dziwnego, że Ryu Ga Gotoku Studio i SEGA chcą odpowiednio przygotować graczy na wspomnianą produkcję, a najnowszy zwiastun prezentuje jeden z jej najważniejszych elementów.

SEGA i Ryu Ga Gotoku Studio prezentują system walki w Stranger Than Heaven

Opublikowany przez firmę SEGA trailer skupia się bowiem na prezentacji systemu walki w Stranger Than Heaven. W trwającym nieco ponad minutę materiale możemy zobaczyć, jak starcia z oponentami prezentują się w różnych latach, w których rozgrywa się akcja wspomnianej produkcji. Najnowszy zwiastun po raz kolejny zapowiada, że gracze mogą spodziewać się efektownych i brutalnych starć z oponentami, w których trakcie wykorzystają nie tylko siłę mięśni bohatera.