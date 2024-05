Nowe Call of Duty z pierwszym teaserem. Do sieci wyciekł też projekt okładki

Prezentacja tegorocznej odsłony serii Call of Duty prawdopodobnie odbędzie się już w przyszłym miesiącu.

Microsoft rzekomo wciąż zastanawia się nad dodaniem nowych gier z serii Call of Duty do Xbox Game Pass. Tymczasem wygląda na to, że prezentacja tegorocznej odsłony popularnej cyklu pierwszoosobowych strzelanek zbliża się wielkimi krokami, a Activision najwyraźniej rozpoczęło już kampanię marketingową wspomnianej produkcji. Amerykańska firma uruchomiła bowiem specjalną stronę internetową, na której można znaleźć pierwszy teaser nowego Call of Duty. Activision rozpoczyna kampanią marketingową nowej odsłony serii Call of Duty Gracze natrafili na stronę thetruthlies.com, na której znajduje się kilkudziesięciosekundowe wideo prezentujące grupę ludzi przemierzających nocą zamknięty teren rządowy. Następnie tajemnicze postacie wsiadają do auta, a po krótkiej pauzie następuje dzień. Wówczas na ekranie pojawiają się ochroniarze oraz pomnik Mount Rushmore, na którym głowy prezydentów zasłonięto banerami składającymi się w hasło „The Truth Lies”, czyli „Prawda Kłamie”. Wczytywanie ramki mediów.

Warto zwrócić również uwagę na logo pomarańczowego wilka, które na ostatnim ujęciu zasłania podobiznę Abrahama Lincolna. Taki sam logotyp widnieje na grafice promocyjnej czerwcowego Xbox Games Showcase 2024. Druga część pokazu ma być bowiem poświęcona jednej, tajemniczej na ten moment produkcji. Wiele wskazuje na to, że – zgodnie z wcześniejszymi przypuszczeniami – będzie to właśnie nowa odsłona serii Call of Duty.

To jednak nie koniec informacji związanych z nadchodząca częścią popularnego cyklu pierwszoosobowych strzelanek. Insider posługujący się pseudonimem „billbil-kun”, który regularnie dzieli się sprawdzonymi informacjami ze świata gier wideo, udostępnił zamazaną grafikę okładkową nowego Call of Duty. Informator wyjaśnia, że samodzielnie dokonał „cenzury” i na razie nie zamierza publikować oryginalnej wersji. Potwierdza to jednak, że prezentacja kolejnej odsłony serii zbliża się wielkimi krokami. Na koniec przypomnijmy, że Call of Duty 2024 to rzekomo nowa odsłona cyklu Black Ops, która ma skupić się na wojnie w Zatoce Perskiej. Wspomniana produkcja ma być rozwijana przez Raven Software, a za tryb multiplayer i Zombies ma odpowiadać Treyarch Games. Już w przyszłym miesiącu – jak wspomnieliśmy wyżej – powinniśmy natomiast otrzymać oficjalne informacje na temat daty premiery i nie tylko. Wczytywanie ramki mediów.

Mikołaj Ciesielski Cześć, jestem Mikołaj i w gram.pl pracuję od 2020 roku. Zajmuje się głównie newsami, ale tworzę też różnego rodzaju quizy oraz zestawienia TOP 10. Prywatnie fan fantastyki i gier z dobrą fabułą.