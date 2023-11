Call of Duty 2024 to rzekomo nowa odsłona Black Ops o wojnie w Zatoce Perskiej

Autorem powyższych rewelacji jest Jez Corden z Windows Central , który powołuje się na własne źródła. Insider informuje, że za Call of Duty 2024 odpowiada studio Treyarch, a produkcja nosi kodową nazwę „Cerberus”. Dziennikarz twierdzi również, że przyszłoroczna odsłona popularnej serii pierwszoosobowych strzelanek zadebiutuje na rynku jako Call of Duty: Black Ops Gulf War, co potwierdza także redakcja Insider Gaming .

Call of Duty: Modern Warfare 3 to jedna z najgorzej ocenianych odsłon serii , ale studio Sledgehammer Games nie zamierza się poddawać i szykuje się do startu 1. sezonu rozgrywek . W sieci natomiast pojawiły się nowe doniesienia na temat Call of Duty 2024. Według nieoficjalnych informacji w przyszłym roku otrzymamy nową odsłonę cyklu Black Ops, która skupi się na wojnie w Zatoce Perskiej.

Corden zapowiada, że Call of Duty 2024 ma spróbować „zbadać pełną niuansów narrację wojny w Zatoce Perskiej”, a całość skupi się na różnych stronach konfliktu . Jeśli natomiast chodzi o rozgrywkę, to gracze mogą liczyć na powrót „tradycyjnej technologii militarnej” oraz dobrze znanych gadżetów z Black Ops. Nie powinno to jednak nikogo dziwić, biorąc pod uwagę czas oraz miejsce akcji.

W trybie sieciowym Call of Duty 2024 mają natomiast powrócić mapy z poprzednich odsłon cyklu Black Ops. Gracze mogą rzekomo również liczyć na tradycyjny tryb Zombies. Corden wspomina również o planach Activision dotyczących bonusów do zamówień przedpremierowych. Fani – którzy zdecydują się kupić grę w przedsprzedaży – mają rzekomo otrzymać dostęp do części trybów multiplayer nawet „tygodnie” przed oficjalną premierą. Sama produkcja – zgodnie z tradycją – ma natomiast zadebiutować na rynku pod koniec roku.

Corden informuje także, że Call of Duty 2024 będzie mogło pochwalić się najdłuższym cyklem rozwoju w przypadku gier z serii Call of Duty opracowanych przez Treyarch. To bardzo dobra wiadomość, zwłaszcza w obliczu niedawnych doniesień, według których Call of Duty: Modern Warfare 3 powstało w niecałe 1,5 roku.

Na koniec przypomnijmy, że Call of Duty: Modern Warfare 3 dostępne jest na komputerach osobistych oraz konsolach PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One i Xbox Series X/S. Jeśli natomiast jesteście ciekawi naszej opinii na temat najnowszej produkcji studia Sledgehammer Games, to zapraszamy Was do lektury: Recenzja Call of Duty: Modern Warfare III - gorzej być chyba nie mogło…