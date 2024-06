Red Dead Redemption trafi w końcu na PC? Wielki wyciek danych budzi nadzieję

W bazie danych Epic Games Store odnaleziono również informacje na temat pecetowej wersji The Last of Us 2.

Już miesiąc temu informowaliśmy, że Red Dead Redemption może w końcu doczekać się wersji na komputery osobiste. W sieci pojawiły się tymczasem kolejne poszlaki, które sugerują, że wspomniana produkcja Rockstar Games rzeczywiście zmierza na PC. Wszystko za sprawą dużego wycieku danych z platformy Epic Games Store, za którego sprawą ujawniono również kilka innych projektów. Red Dead Redemption i The Last of Us 2 wkrótce na PC? Tak sugeruje wyciek danych z Epic Games Store Epic Games Store doczekało się odpowiednika SteamDB. Po uruchomieniu EpicDB gracze wzięli się natomiast za przeszukiwanie plików w poszukiwaniu wartych uwagi informacji i dokonali kilku ciekawych odkryć. Na koncie Rockstar Games zauważono projekt o kodowej nazwie „Semla”, który pojawił się w bazie danych w lutym 2024 i rzekomo jest pecetową wersją Red Dead Redemption.

Interesująco prezentują się także pliki dodane przez Sony Interactive Entertainment. Na koncie japońskiej firmy znaleźć można m.in. God of War: Ragnarok, Concord czy też Until Dawn, które doczekały się w ostatnich tygodniach oficjalnej zapowiedzi. Gracze zwracają jednak uwagę na projekt o nazwie „Utah”, za którym rzekomo ma kryć się pecetowa wersja The Last of Us 2.

Projekt „Utah” pojawił się w bazie danych Epic Games Store już we wrześniu 2021 roku. Ostatnią aktualizację wprowadzono natomiast w kwietniu bieżącego roku. Kilka dni temu informowaliśmy natomiast, że prace nad The Last of Us 2 rozpoczęto rzekomo właśnie w 2021 roku, a sam port jest gotowy od kilku dobrych miesięcy. EpicDB zdradza również istnienie kilku innych interesujących projektów. W odnalezionych przez graczy plikach znajduje się m.in. Turok od Saber Interactive, a także pecetowa wersja Final Fantasy XVI czy remake Final Fantasy IX. Na koncie Bethesda Softworks znaleźć można z kolei wzmiankę o Oblivionie, który według plotek ma doczekać się odświeżonej wersji. Czas pokaże, ile z wymienionych projektów rzeczywiście ujrzy światło dzienne. Wczytywanie ramki mediów. Wczytywanie ramki mediów.

Mikołaj Ciesielski Cześć, jestem Mikołaj i w gram.pl pracuję od 2020 roku. Zajmuje się głównie newsami, ale tworzę też różnego rodzaju quizy oraz zestawienia TOP 10. Prywatnie fan fantastyki i gier z dobrą fabułą.