The Thing: Remastered w produkcji. Jest pierwszy zwiastun odnowionej wersji gry inspirowanej filmem Johna Carpentera

Nightdive Studios zmodernizowało grę i dostosowało ją do wymagań współczesnych graczy, korzystając z autorskiego silnika KEX Engine. Ulepszenia obejmują poprawione modeli postaci, tekstury i animacje.

W grze wykorzystany zostanie zaawansowany rendering 3D, który zapewnia zaktualizowane efekty świetlne i atmosferyczne, tworząc „trzymający w napięciu i obrzydliwie szczegółowy remaster” odpowiedni dla współczesnej publiczności.

Wielu z nas w Nightdive Studios to zagorzali fani gatunku horroru, więc praca w świecie kultowego The Thing była dla nas niesamowitym zaszczytem. Film z 1982 roku to arcydzieło i jedno z najbardziej wpływowych dzieł sztuki w gatunku horroru. Dzięki The Thing: Remastered oddajemy cześć temu dziedzictwu i niesamowitej grze Computer Artworks inspirowanej historią, która jeszcze bardziej poszerzyła historię. – napisał Larry Kuperman, dyrektor ds. rozwoju biznesu w Nightdive Studios.