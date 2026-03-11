Recenzja John Carpenter’s Toxic Commando - klasyka gatunku zawsze się obroni

John Carpenter’s Toxic Commando pokazuje, że proste rozwiązania są najlepsze. Klasyczny zombie shooter w klimacie z dawnych lat i to w całkiem dobrej cenie przepisem na sukces?

Nie ukrywam, że pisząc w ubiegłym roku tekst na temat John Carpenter’s Toxic Commando byłem bardzo zaskoczony tym, ile osób było zainteresowanych samą grą. W sumie jakby spojrzeć na ostatnie kilka lat w branży to bardzo dobrych, kooperacyjnych strzelanek z hordą nieumarłych/zarażonych/obcych do wybicia nie było tak dużo. Warhammer 40K: Space Marine 2 obronił się głównie uwielbianą przez graczy franczyzą „wojennego młotka” i piekielną grywalnością, ale z drugiej strony próba stworzenia „Left 4 Dead po swojemu” czyli Back 4 Blood przez ekipę Black Rock spaliła na panewce. Na polu bitwy zostało tak naprawdę World War Z, które dzięki Aftermath zyskało na dużej popularności.

Jak więc wypada na tym tle John Carpenter’s Toxic Commando, które ma być połączeniem elementów „snowrunnerowych” z horde shooterem? Muszę przyznać, że piekielnie grywalnie przy okazji pokazując, iż Swarm Engine jest świetnym wyborem jeśli chodzi o tworzenie gier przez Sabera.

Zanim jednak przejdziemy do głównego tekstu jedno wyjaśnienie:

W recenzji John Carpenter’s Toxic Commando specjalnie nie skupiam się na szczegółowych elementach rozgrywki, bowiem te niezbyt się różnią od wersji preview, w którą miałem przyjemność zagrać w ubiegłym roku i zawierała sporo zawartości z pełnej wersji gry. Wrażenia z niej znajdziecie tutaj. Co prawda będę się do tych elementów niejako odnosił również i w tym tekście, ale jeśli chcecie poznać główne założenia oraz dodatkowe wyjaśnienia np. w kwestii ekonomii związanej z ulepszeniami oraz personalizacją bohaterów, to warto również i tam zerknąć.

Ile w Toxic Commando jest Snowrunnera, a ile cukru w cukrze?

Najważniejsze pytanie, które mogą sobie zadawać fani zarówno klimatów zombie jak i wszelkich „runnerów” jest takie – ile procent jednego i drugiego jest w całości John Carpenter’s Toxic Commando?

Na pewno trzeba pamiętać o tym, że wiele elementów zabawy pojazdami w błocie jest tutaj na swój sposób uproszczonych. Nie doświadczycie tutaj bowiem dość zaawansowanych mechanik związanych z przerzucaniem biegów, ustawiania napędu na jedną bądź dwie osie, a każdy pojazd ma swoje przeznaczenie w trakcie misji. To, co najważniejsze rzuca się w oczy również to fakt, że czasami w poszukiwaniu tego jednego potrzebnego auta z wciągarką będzie trzeba trochę pobiegać po mapie (zdobycia części do obrony miejscówek również), a to oznacza również kłopoty w postaci hord przeciwników – tak jak to zawsze bywa w tego typu grach, gdy za dużo się pałętamy po okolicy.

I tutaj pojawia się jeden z najciekawszych elementów Toxic Commando, który moim zdaniem mógłby być o wiele bardziej rozszerzony. Każda misja poza głównymi zadaniami oraz pobocznymi wyzwaniami stawia na pewnego rodzaju losowość również w terenie. Oznacza to, że nie zawsze auto znalezione w punkcie A będzie tam również w kolejnej zabawie. Podobnie jest z miejscami startowymi – jest ich bowiem kilka i w zależności od losu możemy trafić w miejsce z którego łatwiej wykonać niektóre zadania, a czasami będzie trzeba się przebijać z przedziwnych miejsc w, do którego mamy zmierzać. Aby jednak za daleko nie iść nie mówimy tutaj o pewnym proceduralnie generowanym terenie. Ot po prostu kilka elementów będzie rozrzuconych w innych miejscach niż zazwyczaj.

Przykładowo - w jednej z misji gracze mają za zadanie przetransportować karetkę do bezpiecznego miejsca. Sęk w tym, że przeciwników jest tam mnóstwo, a teren jest niezbyt przyjemny do przebycia. W zależności jednak od wylosowanego punktu startowego możemy trafić albo na nieco bardziej ubity teren, ale większą liczbę przeciwników oraz innych przeszkadzających elementów (np. macki), albo trafić na gorszy teren, który będzie od nas wymagał odpowiedniego poruszania się tam, gdzie tej przyczepności będzie wiecej.

Dlatego też ta pewna wiedza z innych symulatorów od Sabera będzie niezwykle przydatna chociażby po to, aby się nie zakopać po drodze do celu. Z drugiej strony kilka poziomów trudności wraz z najtrudniejszym odblokowywanym po pokonaniu wersji trudnej również może zachęcić do powrotu tych, aby podjąć się trudniejszego wyzwania.

Nie zmienia to jednak tego, że nawet zostając przy poziomie normalnym nagroda i tak jest zacna (mnożnik zdobywanych surowców już od tego poziomu zaczyna się od mnożnika 1,5).

Z drugiej strony znajomość zabawy z hordami zombie również się przydadzą pod względem zarządzania zasobami, współpracy (m.in. dlatego, że jest tutaj friendly fire) oraz zrozumienia jak podchodzić do walki z konkretnymi przeciwnikami. AI pod tym względem potrafi nie tylko mieć amunicję do broni podstawowej przez cały czas rozgrywki, ale również dobrze nią operować w trakcie korzystania z pojazdów wyposażonych w działka, a to już jest niezwykle przydatne w wielu misjach.

Największym jednak problemem tutaj jest fakt, że często spodziewając się zalania danego miejsca przeciwnikami w trakcie obrony miejscówki można zauważyć pewne schematy działania hordy, przez co nie będzie większego sensu w zakupie danego usprawnienia w obronie, jeśli nikt nawet w tamtym kierunku nie ruszy. I nie ukrywam, że przy takim zalewie przeciwników z każdej strony spodziewałem się momentami właśnie większego chaosu zwłaszcza na wyższych poziomach trudności poza większą liczbą przeciwników oraz wzmocnieniem specjalnych jednostek utrudniających wykonywanie poszczególnych zadań. Nie oznacza to, że jest łatwo, ponieważ o ile w momentach kluczowych (ostatnie etapy misji) ta schematyczność się pojawia, tak niespodziewane ataki przeciwników potrafią w łatwy sposób zaskoczyć rozproszoną ekipę i zakończyć brutalnie misję nawet na normalnym poziomie trudności.