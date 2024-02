Nowa wersja hitu z 1996 na pierwszym zwiastunie. Tak wygląda Twisters

Od jakiegoś czasu wiadomo, że powstaje nowy Twister. Do sieci trafił właśnie pierwszy zwiastun tego widowiska.

Jak już pisaliśmy, powstaje kolejny film Twister. I chociaż nosi on niemal identyczny tytuł, co wielki hit z lat 90., to jego twórcy twierdzą, że nie jest kontynuacją ani restartem filmu z 1996 roku, w którym wystąpili Helen Hunt i zmarły Bill Paxton.