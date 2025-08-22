Syberia Remastered z datą premiery. Nowy zwiastun pokazuje metamorfozę gry

Zobaczcie porównanie oryginału z odświeżoną wersją.
W maju oficjalnie zapowiedziano Syberia Remastered. Odświeżona wersja przygodówki teraz dostała datę premiery. Gracze będą mogli ponownie zagłębić się w ten kultowy świat na konsolach PlayStation 5, Xbox Series X/S oraz komputerach osobistych.
Syberia Remastered ma datę premiery. Klasyczna przygodówka wraca w odświeżonej wersji
Microids ogłosiło oficjalną datę premiery oraz fizyczne wydanie Syberia Remastered. Klasyczna przygodówka, pierwotnie stworzona przez Benoîta Sokala, powróci 6 listopada 2025 roku. Dodatkowo, dla kolekcjonerów i fanów serii, przygotowano limitowaną edycję fizyczną.
Wraz z ogłoszeniem, ujrzał również nowy zwiastun typu „przed/po”, który prezentuje wizualną metamorfozę gry. Twórcy zaznaczają, że pomimo znaczących zmian graficznych, priorytetem było zachowanie głębi emocjonalnej i artystycznej tożsamości, które przez lata definiowały dzieło i zyskały uznanie graczy.
Remaster wprowadza nową grafikę, udoskonalone animacje oraz zmodernizowany interfejs użytkownika, wzbogacając ponadczasową przygodę.
Błyskotliwa nowojorska prawniczka Kate Walker zostaje wysłana do odległej wioski w Alpach Francuskich, aby sfinalizować sprzedaż starej fabryki automatów. Proste z pozoru zadanie wkrótce przeradza się w niezwykłą podróż przez Europę Wschodnią i pokryte śniegiem krajobrazy. – brzmi opis gry.
