Syberia Remastered z datą premiery. Nowy zwiastun pokazuje metamorfozę gry

W maju oficjalnie zapowiedziano Syberia Remastered . Odświeżona wersja przygodówki teraz dostała datę premiery. Gracze będą mogli ponownie zagłębić się w ten kultowy świat na konsolach PlayStation 5, Xbox Series X/S oraz komputerach osobistych.

Syberia Remastered ma datę premiery. Klasyczna przygodówka wraca w odświeżonej wersji

Microids ogłosiło oficjalną datę premiery oraz fizyczne wydanie Syberia Remastered. Klasyczna przygodówka, pierwotnie stworzona przez Benoîta Sokala, powróci 6 listopada 2025 roku. Dodatkowo, dla kolekcjonerów i fanów serii, przygotowano limitowaną edycję fizyczną.

Wraz z ogłoszeniem, ujrzał również nowy zwiastun typu „przed/po”, który prezentuje wizualną metamorfozę gry. Twórcy zaznaczają, że pomimo znaczących zmian graficznych, priorytetem było zachowanie głębi emocjonalnej i artystycznej tożsamości, które przez lata definiowały dzieło i zyskały uznanie graczy.