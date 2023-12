Twister – pamiętacie hit z 1996 roku z Helen Hunt i Billem Paxtonem? Powstaje nowa wersja

Widowisko z 1996 roku stało się kinowym hitem i zarobiło sporo ponad 490 mln dolarów. Film pokazywany był na całym świecie i stał się wzorem dla wielu naśladowców, którzy później tworzyli produkcje katastroficzne. Nic więc dziwnego, że kiedy pojawiły się pierwsze doniesienia, że powstaje coś o dokładnie takim samym tytule, pierwszą myślą przychodzącą do głowy była kontynuacja. Okazuje się, że tak jednak nie będzie, a przynajmniej tak zapewniają twórcy.

Nie próbujemy odtworzyć historii z pierwszej części. To całkowicie oryginalna historia. Nie ma żadnych postaci z oryginalnego filmu, więc nie jest to tak naprawdę kontynuacja. To po prostu osobna, współczesna opowieść.