Nowa strategia Ubisoftu. Opóźnienia mają poprawić jakość gier

Ubisoft ogłosił niedawno roczne wyniki finansowe, wspominając między innymi o terminie premiery Prince of Persia: The Sands of Time Remake. Firma zdecydowała się również na opóźnienie wydania niektórych ze swoich największych marek, aby przeznaczyć dodatkowy czas na ich rozwój i w ten sposób podnieść ich jakość. Ta ważna zmiana w strategii, będąca wynikiem gruntownego przeglądu planów wydawniczych przeprowadzonego między październikiem a grudniem, ma na celu stworzenie optymalnych warunków do osiągnięcia sukcesu przez nadchodzące tytuły.