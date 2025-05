Odświeżony klasyk Ubisoftu z terminem premiery. Prince of Persia: The Sands of Time Remake powróci za niecały rok

Ubisoft ujawnia plany wydawnicze, precyzując termin debiutu odświeżonej wersji klasyka.

Podczas swojej najnowszej telekonferencji z inwestorami, Ubisoft oficjalnie ogłosił planowaną premierę Prince of Persia: The Sands of Time Remake. W ramach przedstawienia prognoz na nadchodzący rok finansowy 2025-2026, który rozpocznie się 1 kwietnia 2025 roku i zakończy 31 marca 2026 roku, wydawca wskazał, że odświeżona wersja klasycznej przygody Księcia trafi na rynek najpóźniej do kwietnia 2026 roku.

Prince of Persia: The Sands of Time Remake z bardziej precyzyjnym terminem premiery Wśród konkretnych tytułów gier, których premiera planowana jest w trakcie roku finansowego 2025-2026, znalazły się, obok Prince of Persia: The Sands of Time remake, również nowe produkcje, takie jak Anno 117: Pax Romana, a także mobilne odsłony popularnych serii: Rainbow Six Mobile oraz The Division Resurgence. Wydawca zapowiedział również, że w przyszłości zostaną ogłoszone „inne tytuły”, które także zadebiutują w tym okresie, uzupełniając portfolio.

Wcześniej oficjalna data premiery remake'u Prince of Persia: The Sands of Time była podana jedynie jako dość ogólny 2026 rok, bez dalszych szczegółów. Najnowsze ogłoszenie ze strony Ubisoftu precyzuje ten termin, wskazując na debiut w pierwszym kwartale kalendarzowym 2026 roku, co oznacza okres między styczniem a marcem 2026 roku. Jak wspomina Insider Gaming, źródła portalu dostarczyły w ubiegłym roku materiały związane z Prince of Persia: The Sands of Time Remake. Według serwisu całość została przeprojektowana od podstaw, włączając w to grafikę, nowe animacje czy mechaniki walki.

