Nowa reklama Evil West wyśmiewa mikrotransakcje. W roli głównej Danny Trejo

Zgodnie z zapowiedziami Evil West zadebiutuje na rynku już w najbliższy wtorek. W ostatnich dniach nie mogliśmy narzekać na brak materiałów i informacji związanych z najnowszą produkcją polskiego studia. Okazuje się jednak, że to nie koniec atrakcji. Nadchodzące dzieło Flying Wild Hog doczekało się bowiem fenomenalnego materiału promocyjnego, w którym prym wiedzie dobrze znany fanom kina akcji Danny Trejo.

Danny Trejo promuje Evil West od polskiego studia Flying Wild Hog

Najnowsza reklama Evil West ma charakter humorystyczny, a jej celem jest przede wszystkim wyśmianie różnego rodzaju mikropłatności oraz lootboxów. Gwiazdor filmu „Maczeta” najwyraźniej nie przepada za grami naszpikowanymi mikrotransakcjami, co wyraźnie pokazuje wspomniany materiał promocyjny. Rzućcie okiem na wideo na dole wiadomości i przekonajcie się sami.



Reklama pozwala także przyjrzeć się kilku fragmentom rozgrywki. Deweloperzy ze studia Flying Wild Hog po raz kolejny udostępnili efektowne ujęcia, dzięki którym jeszcze raz mamy szansę sprawdzić, jak wspomniany tytuł prezentuje się w akcji. Fani gatunku oraz miłośnicy westernowych klimatów powinni być zadowoleni.



Na koniec przypomnijmy, że Evil West zmierza na PC oraz konsole PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One i Xbox Series X/S. Zgodnie z zapowiedziami, gra ma zadebiutować na wspomnianych platformach 22 listopada bieżącego roku. Zainteresowanych nadchodzącą produkcją studia Flying Wild Hog zapraszamy również do lektury: Evil West – pierwsze wrażenia ze strzelanki od twórców Shadow Warriora.