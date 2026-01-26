Nowa Mumia zrobi to, czego nie potrafił film z Tomem Cruisem sprzed 9 lat? Studio ma jeszcze asa w rękawie dla serii

Po dziewięciu latach od nieudanego rebootu z Tomem Cruise’em seria Mumia znów powalczy o uwagę widzów. Nowa wersja ma szansę osiągnąć coś, czego hollywoodzka gwiazda nie zdołała osiągnąć w 2017 roku. Kluczem ma być wyraźny zwrot w stronę horroru.
Mumia – czy film okaże się lepszy od wersji z Tomem Cruisem?
Niedawno Warner Bros. zaprezentowało pierwszy zwiastun filmu The Mummy w reżyserii Lee Cronina, twórcy dobrze przyjętego Martwe zło: Przebudzenie. Materiał jest krótki, ale wystarczył, by wzbudzić spore zainteresowanie i zaskakująco pozytywne reakcje widzów. Nowa odsłona serii ma opowiadać o dziennikarzu i jego rodzinie, którzy odkrywają, że ich zaginiona przed laty córka pojawiła się ponownie na pustyni osiem lat po tajemniczym zniknięciu. W obsadzie znaleźli się Jack Reynor, Laia Costa oraz May Calamawy.
Najważniejsza zmiana dotyczy jednak tonu opowieści. Film zapowiadany jest jako pełnoprawny horror, a nie kino przygodowe z domieszką grozy. To wyraźne zerwanie z kierunkiem, który seria obrała po kultowym filmie z 1999 roku z Brendanem Fraserem i Rachel Weisz. Tamta produkcja, choć dziś uznawana za klasyk, bliższa była duchowi Indiany Jonesa niż mrocznym opowieściom o klątwach i starożytnych potworach. Kolejne kontynuacje stopniowo osłabiały markę, aż w końcu Universal spróbował wskrzesić ją na nowo.
GramTV przedstawia:
Efektem była Mumia z 2017 roku, osadzona we współczesnych realiach i reklamowany jako początek wielkiego filmowego uniwersum potworów. Pomimo udziału Toma Cruise’a projekt okazał się spektakularną porażką. Film spotkał się z miażdżącą krytyką, a Dark Universe zakończyło się, zanim na dobre zdążyło wystartować. Produkcja do dziś uchodzi za jeden z najbardziej wyśmiewanych blockbusterów ubiegłej dekady.
Nowa wersja Cronina ma ambicję zerwać z tym dziedzictwem. Twórca znany z bezkompromisowego podejścia do grozy ma przywrócić serii mroczny charakter, a spodziewana kategoria wiekowa R sugeruje, że nie zabraknie brutalnych i niepokojących scen. Jeśli film odniesie sukces, może być dowodem na to, że Mumia wciąż ma potencjał, o ile zostanie opowiedziana w odpowiedni sposób.
Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!