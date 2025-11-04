Nowa Mumia już powstaje. Powraca oryginalna obsada, a film całkowicie zignoruje jedną z poprzednich części

Co ciekawe, w przygotowaniu znajduje się również reboot serii.

Universal Pictures przygotowuje powrót jednej ze swoich najbardziej rozpoznawalnych serii. Jak donoszą amerykańskie media, Brendan Fraser i Rachel Weisz prowadzą rozmowy w sprawie powrotu do swoich ról w nowej odsłonie Mumii. Aktorzy wcielali się wcześniej w Ricka O’Connella i Evelyn Carnahan w kultowych filmach z końca lat 90. i początku XXI wieku. Mumia 4 – Brendan Fraser i Rachel Weisz wracają do swoich ról Za kamerą nowej produkcji ma stanąć duet Matt Bettinelli-Olpin i Tyler Gillett, znany pod wspólnym szyldem Radio Silence, którzy odpowiadali m.in. za udane wznowienie serii Krzyk. Scenariusz przygotował David Coggeshall, autor Planu wycieczki i Wybawienia. Producentem filmu będzie Sean Daniel, współtwórca oryginalnej trylogii, a także William Sherak, James Vanderbilt i Paul Neinstein z Project X Entertainment.

Szczegóły fabuły są obecnie trzymane w tajemnicy. Mówi się jednak, że czwarta część będzie kontynuować historię z pierwszych dwóch filmów. Według doniesień najnowsza odsłona całkowicie zignoruje wydarzenia rozgrywające się w Mumia: Grobowiec Cesarza Smoka z 2008 roku.

W pierwotnych filmach z 1999 i 2001 roku widzowie poznali awanturniczego Ricka O’Connella, który wraz z brytyjską egiptolożką Evelyn stawia czoła pradawnym klątwom i ożywionym mumiom. Produkcje Stephena Sommersa zarobiły łącznie ponad 800 milionów dolarów na całym świecie i uczyniły z Frasera jedną z największych gwiazd przełomu wieków. Po sukcesie Mumii Universal rozwinął franczyzę o spin-off Król Skorpion z Dwaynem Johnsonem oraz reboot serii z 2017 roku, z Tomem Cruise’em w roli głównej. Film zakończył się kompletnym niepowodzeniem i doprowadził do końca nowego uniwersum (chociaż w planach były już następne filmy, w tym Niewidzialny człowiek z Johnnym Deppem). Interesujące w kontekście zapowiedzi Mumii 4 jest to, że Universal Pictures pracuje obecnie nad innym filmem z serii. The Resurrected miał być kolejny restartem serii. Produkcja w reżyserii Lee Cronina, twórcy Martwego zła: Przebudzenia, miała spotkać się z chłodnym przyjęciem przez osoby, które miały już okazję zobaczyć wstępny montaż filmu. Z tego powodu wytwórnia zdecydowała się zmienić tytuł, aby nie łączyć produkcji z serią Mumia.

